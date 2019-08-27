Sakarya'da kız çocuğunu taciz eden adam dayak yedi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Kent Park'tan geçen kız çocuğuna, bir kişi sözlü tacizde bulundu.

HASTANELİK ETTİLER

Bu esnada kızın babası tepki göstererek, kızına sözlü tacizde bulunan Y.T.’ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da Y.T.’yi öldüresiye döverek hastanelik etti.

Kız çocuğuna sözlü taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dayak yedi İZLE

TEDAVİYE BAŞLANDI, İNCELEME SÜRÜYOR

Kent Park'tan geçen Çark Deresi kenarında bilinci kapalı ve baygın halde yerde yatan Y.T.’yi gören diğer vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.T. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.