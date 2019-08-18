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Sakarya'da su basan okulda zehirli gaz açığa çıktı

Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrum katında 'karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Bölgede AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

İHA | 18.08.2019 - 14:57..
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bodrum katını yağış sonrasında su bastı.

'Karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı.

Sakarya'da su basan okulda zehirli gaz açığa çıktı

AFAD HAREKETE GEÇTİ

Okul görevlileri durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ortaya çıkan gaz için AFAD ekiplerine bilgi verdi. Harekete geçen AFAD Müdürlüğü'nden 4 personel, 1 KBRN aracı ile olay yerine ulaştı.

Sakarya'da su basan okulda zehirli gaz açığa çıktı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

KBRN ekibinin yaptığı ölçümler sonucu ortamda karbonmonoksit gazı tespit edilerek, gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekipler gerekli ölçümleri yapabilmek için gazın havada dağılmasını beklerken, emniyet, itfaiye ve SASKİ ekipleri de okul çevresinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da su basan okulda zehirli gaz açığa çıktı

Sakarya'da su basan okulda zehirli gaz açığa çıktı

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