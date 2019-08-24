taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Samsun’un Terme ilçesinde selde mahsur kalan 17 vatandaş, askeri helikopterle sel bölgesinden kurtarıldı.

İHA | 24.08.2019 - 15:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağmur dereleri taşırdı, akıntıya kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi de heyelan sonucu yaşamını yitirdi.

İlçede bulunan 500'e yakın fındık işçisi, sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “23-24 Ağustos 2014 tarihlerinde, Samsun’un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak, bölgeden tahliye edilmiştir.” denildi.

Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cani koca doğum yapan eşini hastanede bıçakladı

Cani koca doğum yapan eşini hastanede bıçakladı

332
Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

91
Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

224
Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

140
Negredo'dan nefis trivela golü

Negredo'dan nefis trivela golü

26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli'deki yeni konutları inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli'deki yeni konutları inceledi

39
Esad rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Esad rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

160
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir