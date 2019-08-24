Samsun'da askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağmur dereleri taşırdı, akıntıya kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi de heyelan sonucu yaşamını yitirdi.
İlçede bulunan 500'e yakın fındık işçisi, sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “23-24 Ağustos 2014 tarihlerinde, Samsun’un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak, bölgeden tahliye edilmiştir.” denildi.