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Şanlıurfa'da araç çarpan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İHA | 19.02.2020 - 06:07..
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Şanlıurfa - Harran kara yolunun Diriliş Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Ömer Kılıç'a otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılıç ağır yaralanırken çocuğa çarpan sürücü ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoldan geçen bir sürücü yaralı çocuğu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çarpıp kaçtı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti VİDEO

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