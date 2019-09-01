Şanlıurfa'da ateşlenen çocuğa kimse bakmadı

Dün akşam saatlerinde Suruç'ta oturan Tekçe ailesi evde ateşi çıkan 3 yaşındaki çocukları Merva Tekçe'yi hastaneye götürdü.

MÜŞADE ODASINDA NÖBETÇİ ÇALIŞANI BEKLEDİLER

Burada doktor muayenesinin ardından Tekçe, vücut ısısının düşmesi için soğuk kompleks tedavisi uygulanması talebiyle müşahede odasına sevk edildi. İddiaya göre, Tekçe'nin anne ve babası çocuklarına tedavi uygulayacak nöbetçi sağlık çalışanını bekledi.

ANNE KANTİNDEN SOĞUK SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Sağlık çalışanı uzun süre gelmeyince anne, çocuğunun ağlamasına dayanamayıp, kantinden aldığı soğuk suyu orada bulduğu pamuklara dökerek yüksek ateşi olan çocuğunun ateşini düşürmeye çalıştı. O anlar ailenin yakınları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"KİMSE YOK MU"

Görüntülerde ailenin, 'kimse yok mu serviste?' diyerek sık sık seslendiği görüldü. Ailenin tüm çabalarına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine anne çocuğu kucağında evine döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Yaşananların ardından Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili görüntüleri inceleyip, gerekli soruşturmanın başlatılacağını kaydetti.