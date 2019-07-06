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Sarıgöl’de arı sokma vakaları: 1 ölü, 1 yaralı

İlçede bir gün arayla gerçekleşen iki farklı arı sokma vakasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA | 06.07.2019 - 15:10..
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşanan arı sokmaları, vatandaşları tedirgin ediyor.

İlk arı saldırısı, dün Şeyhdavutlar Mahallesi’nde yaşandı.

Tarlada çalışan Yaşar Gedikoğlu (45), eşek arısı tarafından sokulmasının ardından fenalaştı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Gedikoğlu’nun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BESLEDİĞİ BAL ARILARI SOKTU, ÖLDÜ

Bir diğer arı sokma olayı da geçtiğimiz perşembe günü, ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bal üretimi için arı besleyen Zehra Aydın (69), arılarının saldırısına uğradı. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehra Aydın’ın cenazesi, incelenmek üzere Manisa Merkez Efendi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Sarıgöl’de arı sokma vakaları: 1 ölü, 1 yaralı

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