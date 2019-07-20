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Şarkıcı Bengü anne olmak için gün sayıyor

8,5 aylık hamile Bengü, kendi sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 15:48..
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2018 yılının Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren şarkıcı Bengü, hamileliğinde 37 haftayı geride bıraktı.

BENGÜ'DEN PAYLAŞIM

Anne olmak için artık gün sayan şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından çok duygusal bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Bengü anne olmak için gün sayıyor

DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞTI

Bengü paylaştığı fotoğrafın altına, "Bu güzel serüvenin sonuna yaklaşırken ; bu sabah dedim ki kendi kendime, geriye dönüp baktığımda ; çok özleyeceğim bugünleri...Hiç bilmediğim eşsiz duygular yaşadım...Kimi zaman zorlandım ; korktum endişelendim...Ama hepsi hepsi muhtesem anlardı...Şimdi ise sabırsızlık ve heyecan aldı başını gitti...Geriye doğru sayıyoruz; artık hazırız beklıyoruz. Dualarınız, iyi dilekleriniz; güzel enerjinizle bize hep destek oldunuz...Eksik olmayın; sağolun, hep var olun.... #37weekspregnant" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Bengü anne olmak için gün sayıyor

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