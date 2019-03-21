Şazeli Restoran'dan 'Sıfır Atık' projesi

Türkiye'nin restoran alanındaki önemli markalarından Şazeli, başlattığı yeni projelerle hayvanlara ve doğaya da katkıda bulunuyor.

EMİNE ERDOĞAN'IN BAŞLATTIĞI SIFIR ATIK PROJESİ

Bunun son örneği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine verilen destek oldu.

ŞAZELİ'DE GIDA ATIKLARI SAKSIYA DÖNÜŞÜYOR

Anatolia A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seyfi Aktülün'ün sahibi olduğu restoran “Sıfır Atık” projesi kapsamında kurduğu tesisle, gıda atıklarını kompost gübreye dönüştürüp, saksı ve tohumlarla buluşturuyor. Saksılar, restorana gelen misafirlere hediye ediliyor.

ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN'DEN PROJEYE TAM DESTEK

Proje hakkında konuşan Ömer Seyfi Aktülün, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattıgı sıfır atık projesine, bizler de Şazeli olarak ülkemiz ve gelecek nesillerimiz acısından elzem bir proje olduguna inanıyoruz ve bu projeye destek olmak amacıyla bir sıfır atık proje alanı oluşturduk.

Bu proje alanında masalarda kalan gıda artıklarını otuz gün gibi bir süreçte komposta dönüştürürerek doğadan doğaya dönüşüme katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Elde ettiğimiz kompostu, saksılarımızda tohumlarla birleştirerek misafirlerimize hediye ediyoruz." dedi.

"DAHA YEŞİL BİR ÜLKE, DAHA GÜZEL BİR GELECEK..."

Misafirlerinin projeye gösterdiği yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşlerinden oldukça mutlu olduklarını dile getiren Aktülün, "Sazeli Florya’da başladığımız sıfır atık projesine yurt içi ve yurt dışındaki diğer restoranlarımızda da devam etmeyi planlıyoruz. Daha yeşil bir ülke daha güzel bir gelecek için bu projemize paydaş olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"RESTORANLARA ÖRNEK OLSUN"

Hayata geçirilen farkındalık projesi ile ilgili konuşan DizaynVIP firmasının sahibi ve otomobil tasarımcısı Erbakan Malkoç, "Şazeli, hep ilkleri gerçekleştiriyor. Doğandan gelen her şeyin yeniden doğaya dönüştürülmesi inanılmaz bir olay." dedi.

Projeyi gören ve memniyet duyan restoran misafirleri ise sürdürebilir tarıma katkı sunmasından dolayı çalışanları tebrik etti.

Şazeli Restoran'ın sıfır atık projesi VİDEO



ETLER DE HAYVAN BARINAKLARINA GİDİYOR

Öte yandan Şazeli'nin şubelerindeki diğer et ve yiyecek artıkları da hayvan barınaklarına gönderiliyor. Bu sayede israfın önüne geçilmiş oluyor.

ADIM ADIM YEMEK ARTIĞINDAN ÇİÇEĞE YOLCULUK