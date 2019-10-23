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Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

İran sınırında devriye görevindeki zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 23.10.2019 - 14:15..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim'de düzenlenen saldırıda, teröristlerin roketli saldırısında isabet alan zırhlı askeri araçtaki 5 asker yaralanmış, yaralılardan Zekeriya Altunok tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olmuştu.

İstihkam Er Zekeriya Altunok, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

32 yaşındaki şehit Altunok'un naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

"ŞEHİTLİK OĞLUMA ÇOK YAKIŞTI"

Burada helallik alınmasının ardından Zekeriya Altunok için Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Vali Şehmus Günaydın, törende şehidin anne ve babası ile eşine başsağlığı diledi. Güçlükle ayakta duran anne Nurgül Altunok, "Şehitlik oğluma çok yakıştı." diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

Şehit Altunok son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

YÜZLERCE KİŞİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasıyla Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ne götürülen şehidin naaşı, burada defnedildi. Törene, şehidin eşi Vildan, çocukları 5 yaşındaki Ahmet Eren, 3 yaşındaki Gökdeniz, annesi Nurgül, babası Mustafa, kardeşleri Halil İbrahim ve Fatih Altunok, şehidin yakınları, siyasi, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

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Şehit Altunok Kayseri'de toprağa verildi

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