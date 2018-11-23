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Şehit ateşi Aydın'a düştü

Van'da görev yapan Teğmen Muhammed Can Sevim, dün askeri araçla geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

İHA | 23.11.2018 - 04:51..
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Nazilli’de yaşayan 6 aylık evli ve 4 aylık hamile eşine acı haberi ulaşan Sevim’in akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babasının ayrı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenilen Muhammed Can Sevim’in Van’ın Çaldıran İlçesinde görev yaptığı sırada içinde bulundukları askeri aracın kaza yapması sonucu beraberindeki 3 arkadaşı ile yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sevim dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sevim ile aynı araçta bulunan 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Şehit ateşi Aydın'a düştü

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Acı haberi alan Nazilli’deki Futbol Menajeri baba Cahit Sevim ve ayrı olduğu eşi ile yakınları acı haberi İlçe protokol üyelerinden öğrendi. Arslanlı Mahallesindeki evine giden Kaymakam İbrahim Küçük başta olmak üzere ilçe garnizon komutanı ve sağlık ekipleri acı haberi aileye verdi.

Dev Türk Bayrağının asıldığı eve Sevim ailesinin yakınları ve dostları akın etti. Şehit Sevim’in cenazesinin bugün Van’dan Nazilli’ye getirilerek ikindi vakti düzenlenecek olan askeri törenin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Şehit ateşi Aydın'a düştü

Şehit ateşi Aydın'a düştü

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