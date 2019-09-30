Şehit ismi sokağa verilmeyince İyi Parti'ye geçtiler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 Eylül 2012'de 4 farklı noktaya düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez ile 9 silah arkadaşı şehit düşmüştü.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin karara CHP'li belediye meclis üyes Mustafa İlhan Şerh düştü.

"ŞEHİT İSMİ TOPLUMSAL PSİKOLOJİYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin karara, CHP'li üye Mustafa İlhan, "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle 'şehit' sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum." notunu yazdı. CHP'li meclis üyesinin karara şerh koyması ilçede tepkiye neden oldu.

"ŞEHİTLER VAZGEÇEMEYECEĞİMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Alınan karara şerh koyan CHP'li meclis üyesine tepki gösteren CHP'li 4 meclis üyesi, istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin vazgeçemeyecekleri kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Şehitlere yapılacak en ufak bir saygısızlığı asla kabul etmeyeceklerini ve en sert şekilde karşılık vereceklerini belirten Bulut, "Eylül ayı Kepez Belediyesi meclis gündeminde yer alan İsim Tespit Komisyonu'nun Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa 'Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez' isminin verilmesiyle ilgili alınan karara yerel ve genel seçimlerde 'Millet İttifakı' çatı altında buluştuğumuz CHP'nin meclis üyesi Mustafa İlhan'ın vermiş olduğu şerh imzasını kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

4 ÜYE CHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE KATILDI

CHP listesinden Kepez Belediye Meclisi üyesi seçilen İyi Partili meclis üyelerinin CHP'den istifa ettiklerini açıklayan Bulut, şöyle konuştu; "Genel ve yerel seçimlerde 'Millet İttifakı' çatısı altında birlikte yürüdüğümüz CHP ile Kepez'de bundan sonra aynı sıraları paylaşmamız mümkün değil. Kepez Belediyesi Meclis üyelerimiz Cengiz Avcı, Mehmet Ali Çetin, Ahmet Şahin ve Barış Bulut bugün itibarıyla CHP'den istifa ederek İyi Parti çatısı altında Kepez'imize ve Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecektir."