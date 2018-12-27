taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2936
Euro
6.0518
Altın
1276.11
Borsa
91118.45
Gram Altın
217.047

Suruç'ta sel hayvanları telef etti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan sel nedeniyle ev, iş yerleri ve ahırları su bastı, duvarlar yıkıldı, hayvanlar telef oldu.

İHA | 27.12.2018 - 17:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa’da devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Suruç ilçesinde, birçok kırsal mahalle yolu yağışlar nedeniyle kapanırken, ev ve ahırları ise su bastı.

Bazı kırsal mahallelerde, ahırlardaki hayvanlar telef oldu. Suruç ilçe merkezi de sel sularından nasibini aldı.

Caddeler suyla kaplanırken mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı. Vatandaşlar, sel sularının evlerini basmaması için çeşitli şekillerde önlemler aldı. Yolda yürüyenler ise beline kadar suya battı.

Suruç'ta sel hayvanları telef etti

SUYUN İŞ YERİNİ BASMAMASI İÇİN HER YOLU DENEDİ

Yağmur, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bir vatandaşın, içinde un ve buğday bulunan değirmenini, su baskınından korumak için gösterdiği çaba ise görüntülere yansıdı. Suyun iş yerini basmaması için her yolu deneyen Mehmet Durmaz isimli vatandaş, kimse yardımcı olmayınca sinir krizleri geçirdi.

Yoldan geçen araçların oluşturduğu dalgaları önlemek için caddeyi çöp konteynerleri ile kapattı. Çöp konteynerleri de araçları durdurmaya yetmeyince iş yeri sahibi, adeta çileden çıktı. Yoldan geçen bir kepçe, getirdiği çakılı iş yerinin önüne dökerek, içeriye su girmesine engel olmaya çalıştı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan sel ViDEO

Suruç'ta sel hayvanları telef etti

HAYVANLAR TELEF OLDU

İlçeye bağlı Dumlupınar kırsal mahallesinde ise ahırları su bastı. Su baskını nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken, bazı evlerin de duvarları yıkıldı. Yolun üzerinden taşan sular nedeniyle araçlar yollarına devam edemedi. Araçlarıyla birlikte suda mahsur kalanların yardımına ise diğer vatandaşlar yetişti. Ekiplerin, bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

Suruç'ta sel hayvanları telef etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

1265
Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

44
Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

183
PKK'lı terörist Wall Street Journal'a röportaj verdi

PKK'lı terörist Wall Street Journal'a röportaj verdi

163
Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

117
İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

74
Köprü cezalarına af getiren yasa teklifi kabul edildi

Köprü cezalarına af getiren yasa teklifi kabul edildi

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir