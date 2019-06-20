Sel mağduru Mehmet Dede yaşadıklarını anlattı

Konya'da etkili olan sağanak ve sonrasında oluşan sel, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Mahalle girişindeki kendi yaptığı 60 yıllık evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Şimşek, yaşadıklarını anlattı.

Aniden bastıran sağanak ve sonrasında oluşan selde evinin büyük bölümü yıkılan Şimşek, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"AHİR VAKTİMDE BÖYLE AFET GÖRMEDİM"

Şimşek, yıllar önce eşini kaybettiğini, evinde yalnız yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evin yarısı gitti. Böyle büyük bir afet geldi. 82 yaşındayım, daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Ahir vaktimde böyle afet görmedim. O sırada evde yalnızdım. İkindi sularında oldu. Dolu, kuzu dişi gibi sağanak bastırdı. Kuru dere yatağı üzerindeki köprü tıkanmış. Su, toprağı, taşı aldı, sürükledi. Alt katta bir odada erzak ve yiyecekler vardı, sel aldı gitti. Ne yapayım, Allah'tan geldi. Zarar büyük. Karşıdaki komşunun evinin temelinde oynama oldu."





YIKILMA TEHLİKESİ OLAN EVDEKİ ENGELLİLER TAHLİYE EDİLDİ



Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Çiçekli de hayatında bu denli afet görmediğini dile getirdi.

Sağanağın şiddetini artırdığı sırada mahallede olduğunu anlatan Çiçekli, "Köyün çevresini kuşattı, gökyüzü görünmüyordu. Su sürüklediği taşlarla dere kenarındaki evlere zarar verdi. İki engelli kızın yaşadığı bir evde temelin oynamasıyla yıkılma tehlikesi vardı. Yatağa bağlı, hiç hareket edemeyen engelli kızlar hemen tahliye edildi." diye konuştu.

OLAY

Konya'nın merkez Meram ilçesi Çomaklar Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak ve sonrasında oluşan sel nedeniyle dağda koyunlarını otlatırken mahsur kalan çoban Mustafa S. kurtarılmıştı.

Sel nedeniyle mahalledeki bir ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanın da telef olmuş, yıkılma tehlikesi bulunan bir evdeki engelli 2 kişi ile rahatsızlığı bulunan 2 kişi, ekiplerce güvenli yerlere tahliye edilmişti.