Şener Şen de ücretsiz akbilden yararlanıyor

İstanbul'un yoğun trafiğinden şikayet edip akbil alan isimler arasına usta oyuncu Şener Şen de katıldı.
Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte dışarıya çıkan Şen, İstanbul gecelerinde görüntülendi.
Mekan çıkışı evine yürümeyi tercih eden Şen’in etrafını bir anda sokak müzisyenleri sardı.
100 LİRA HARÇLIK
Şen, “Arkadaşlar boşuna çalmayın, ben patırtı sevmiyorum. Ama durun size harçlık vereyim” dedikten sonra cüzdanından çıkardığı 100 lirayı uzattı.
77 yaşındaki Şen'in cüzdanında dikkat çeken ayrıntı ise ücretsiz akbilydi.
Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Müjde Ar'da günlük hayatında metro kullandığını belirtmiş. 65 yaşına girdiğinde ücretsiz akbil alacağını söylemişti.