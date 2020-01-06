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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan senetle boşandı

Serdar Orta, boşandığı eski eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan’a ayda 100 bin TL ödüyor.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 07:30..
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5 yıllık evliliklerini 2019’un ağustos ayında noktalayan ünlü popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın boşanma protokolüne dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

SENET İMZALADI

Ortaç’ın boşanırken Loughnan’a 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul ettiği ve bu para için de senet imzaladığı öğrenildi. Şarkıcı, eski eşine her ay 100 bin lira ödüyor.

"PİŞMANIM"

Geçtiğimiz günlerde evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, "Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için 'hamileliği problemli olabilir' dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. 'Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur' dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu" diyerek çocuk yapmadığı için pişmanlığını dile getirmişti.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan senetle boşandı

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