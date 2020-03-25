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Serdar Ortaç'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu

Ateşi olmamasına karşın; şiddetli boğaz ağrısı ve nefes almakta zorluk çeken Serdar Ortaç, soluğu hastanede aldı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 12:50..
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Şİddetli boğaz ağrısı ve nefes almakta zorluk çeken Serdar Ortaç, sabahın erken saatlerinde özel bir hastaneye gitti. Ortaç'a, koronavirüs testi yapıldı.

KORONAVİRÜS ÇIKMADI

Çok halsiz ve hasta olduğunu söyleyen Ortaç, koronavirüs testinin negatif çıktığını bildirdi.  Ünlü şarkıcı, bronşlarıyla ilgili bir üşütmenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Takipçilerine son durumunu anlatan Ortaç, şunları söyledi:

"İNŞALLAH NEZLE OLMUŞUMDUR"

"Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı.

Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Bronşlarıma bakacaklar.

"ENERJİM YÜKSELECEK"

MS olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş.

Tomografiye de girdim. Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! Şimdi iyiyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin."

Serdar Ortaç'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu

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