Sertaç Ortaç eski eşini iyi anmadı

Etiler'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Sahne öncesi sağlığıyla ilgili soruları yanıtlayan şarkıcı, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Ortaç, “Gördüğünüz gibi turp gibiyim. O kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Hatta kendisi de şu an burada, fakat kim olduğunu bu gece açıklamayacağım. O kendini biliyor.” dedi.

"ALLAH'TAN BOŞANDIK"

Serdar Ortaç, konseri sırasında elinden cep telefonlarını düşürmeyen kadınlara sitem ederek, eski eşi Chloe Loughnan'ı örnek verdi. Ünlü sanatçı, “Instagram olmasa kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel güzel giyinecek ve elaleme gösteremeyecekler. Kocana göster, Instagram’da ne yapıyorsun? Benimki de öyleydi. Allah’tan boşandık da şimdi dert etmiyorum.” diye konuştu.