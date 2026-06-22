Sevan Nişanyan'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu: Seçildiğinden beri gözüm tutmadı

Aile içi kavga sosyal medyanın gündeminde...

Kemalizm'e ve Türkçülüğe karşı tavrıyla bilinen muhalif yazar Sevan Nişanyan, yaptığı yorumlarla adından söz ettiriyor.

Ancak, Nişanyan son birkaç günde gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla değil oğlu ile yaşadığı miras tartışması nedeniyle konuşuluyor.

OĞLUNU EVLATLIKTAN REDDETTİ

Aile içerisindeki kavgalar, yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan'ın, birlikte Youtube yayınları yaptığı oğlu Arsen Nişanyan için "Babasına layık bir evlat olmadığını kanıtladı." demesiyle başladı.

Esasen krizin, Şirince'de aile tarafından işletilen otelin gelirleriyle ilgili bir anlaşmazlıktan doğduğu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

EKREM İMAMOĞLU YORUMU YENİDEN GÜNDEM OLDU

Konuya ilişkin sosyal medyada yaşanan karşılıklı atışmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Söz konusu açıklamalar kamuoyu tarafından dikkatle takip edilirken Nişanyan'ın Ekrem İmamoğlu hakkında daha önce yaptığı bir yorum yeniden dolaşıma sokuldu.

"BİRİNCİ ÇIKTIĞI GÜNDEN BERİ GÖZÜM TUTMADI"

"Ekrem İmamoğlu'nun parmak sallaması" sözleri ile başlayan videoda sert ifadeler kullanan Nişanyan, "Birinci çıktığı günden beri benim gözüm bu adamı tutmadı. Onu da yani çok fazla ısrarla söylemekte bir gerek görmedim. Çünkü sevdiğim insanların pek çoğu inanıyor, güveniyor, iyi bir şey olduğunu zannediyor.

Sonuç olarak her zaman egemene vurmak doğrudur. Egemen olmayanı eleştirmek bir şey değildir. Adamı gözüm tutmadı." ifadelerini kullanıyor.

"VİZYONU OLMAYAN BİRİSİ"

İmamoğlu'nun herhangi bir şeyi temsil etmeyerek çıplak iktidar hırsını yansıttığını söyleyen Yazar, "Rüzgar hangi taraftan eserse o tarafa dönecek birisi. Bir vizyonu, bir programı, bir vaadi olmayan birisi. Hangi taraftan övgü ve destek geleceğine bakıp ona göre karar veren birisi.

İstanbul'da Bebek'tekiler ve Cihangir sosyetesinin mi sesi çok çıkıyor, hop onlara dönüyor. Faşolar mı aldı, hop onlara dönüyor." sözlerine yer veriyor.

"BAŞKAN ADAYI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Konuşmasının devamında İmamoğlu'nun seçim kazanma ihtimali olmadığını söyleyen Nişanyan, şunları söylüyor:

“İstanbul ve belki Doğu Karadeniz dışında bir haritaları yok. Her halükarda başkan adayı olacağını da düşünmüyorum. Olsa bile bir sonuç alabileceğini de düşünmüyorum.



O yüzden çok fazla üstünde durmaya değmez. Tabii ki son o konuşması, parmak sallayarak yaptığı konuşması, yani yavşakça bir politikası, politikacısı konuşması, bir duruşu olmayan, bir şeyi temsil etmeyen bir adamın boş polemiği.”

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