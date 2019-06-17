Sevgilisini başından vurarak öldüren şahıs intihar etti

İstanbul Pendik'te bulunan bir evde geçtiğimiz cumartesi günü Yalçın K. (26) adlı şahıs, kız arkadaşı Firdevs S.’yi (29) henüz bilinmeyen bir sebeple başından silahla vurarak öldürdü.

Yalçın K. daha sonra kendi bileklerini jiletle kesti.

EVDEN PİS KOKULAR GELİNCE POLİSİ ARADILAR

Öldürdüğü kız arkadaşının cesedinin yanına giden şahıs, silahını bu kez kendi şakağına dayayarak tetiğe bastı. Olayın yaşandığı evden gelen pis kokuları fark eden komşular, olaydan 2 gün sonra durumu polise bildirdi.

DEHŞET VERİCİ MANZARA

Komşuların ihbarda bulunmasıyla eve giren polis ekipleri, dehşet manzarayla karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptı.