19 sporcunun İstanbul'dan Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı

İstanbul merkezli Asya Dağcılık Spor Kulübü, Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan 5.137 metre rakımlı Ağrı Dağı’na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Murat Ali Koç ve Antrenör Nejdet Bozkurt’un öncülüğünde gerçekleşen tırmanışta, 19 sporcu zorlu hava koşullarına rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

GECEYİ ZİRVEDE GEÇİRİP DÖNDÜLER

Tırmanış, sporcuların 3.300 metredeki kamp alanında hazırlık yapmalarıyla başladı. Ekip, geceyi 4.200 metrede geçirdikten sonra sabah saatlerinde zirveye yöneldi. Tırmanışın ardından aynı gün 3.300 metredeki kampa güvenli şekilde geri dönüldü.

"AĞRI DAĞI'NDA HER MEVSİM ZOR"

Sert rüzgarlar ve düşük sıcaklıkların etkili olduğu zirve yolculuğu, dağcılar için unutulmaz bir deneyime dönüştü. Tırmanış sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Koç, Ağrı Dağı’nın her mevsim zorlu koşullarıyla bilindiğini vurgulayarak, “Yaz ve kış aylarında düzenli olarak zirve tırmanışları yapıyoruz. Kış şartları çok daha sert, ama yaz döneminde de zirveye ulaşmak ciddi bir hazırlık gerektiriyor” dedi.

Asya Dağcılık Spor Kulübü, doğa sporları alanındaki düzenli etkinlikleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor.