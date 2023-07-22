İstanbul'da adada bir günün maliyeti Sıcaklıklar artınca İstanbullunun denize girme seçeceği içinde en çok Burgazadası, Heybeliada, Kınalıada ve Sedef Adası'ndan oluşan adalar öne çıkıyor.

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İki kişi birlikte adaya deniz keyfi yapmaya gitmek istiyorsunuz diyelim. Ama ne kadar masraf yapacağınızı da merak ediyorsanız, işte size güncel rakamlarla, bir günlük iki kişinin ne kadar harcayacağının listesi.

Tabii bu harcamalar seçeceğiniz plajın lüks olma durumuna, bisiklet turlarına, artı yapacağınız yeme-içme masraflarına ve adalardan satın alacağınız hediyelik eşyalara göre daha da artabilir.

Sıcaktan yanmamak için korunduğunuz ve mütevazi bir yemek yediğiniz harcamaların tümünün iki kişi için 1.000 liraya dayandığını söyleyebiliriz.

İstanbul’da iki kişinin günübirlik deniz keyfinin masrafı:

Gidiş için vapur: 28 lira x 2 adet = 56 lira

Su: 7 lira x 2 adet = 14 lira

Marketten gazlı içecek: 50 lira

Adaya özel kurabiye: 35 lira

Elektrikli otobüs: 33 lira x 2 kişilik = 66 lira

İki şezlong + 1 şemsiye: 250 lira

1 Porsiyon hamburger + 1 çıtır tavuklu patates tava ve iki gazlı içecek: 350 lira

2 Top dondurma: 40 lira x 2 adet =80 lira

Dönüş için vapur: 28 lira x 2 adet = 56 lira

TOPLAM: 957 lira