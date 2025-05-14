Amasra, Astoria Grande Kruvaziyerine ev sahipliği yaptı

İHA

Bartın’ın tarihi ve turistik cazibe merkezi Amasra, 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande adlı dev kruvaziyeri tekrar ağırladı. Bugün Amasra Limanı’na yanaşan dev gemi, 992 yolcusuyla birlikte 442 mürettebatı taşıyarak 69. seferini gerçekleştirdi. Bu seferle birlikte, Rusya'dan bölgeye toplamda 56 bin 52 yolcu ve 29 bin 853 mürettebat ile 85 bin 905 turist geldi.

BU YIL 13 BİNDEN FAZLA TURİST

2025 yılı itibariyle 10. seferini yapan gemi, bu yıl Rusya’dan Amasra’ya 8 bin 780 yolcu ve 4 bin 372 mürettebat ile toplamda 13 bin 152 turist taşıdı.

Gelen turistler, sadece Amasra'nın tarihi ve turistik zenginliklerini değil, aynı zamanda Bartın il merkezini ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesini de ziyaret etme fırsatı buldu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gemi sefer sayılarının artması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Savaşın sona ermesiyle birlikte bölgemize gelecek gemi sayıları ve sefer sayılarının daha da artacağına inanıyoruz” dedi.