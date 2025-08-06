Piyaz dünyanın en iyi salataları arasında

Dünya mutfağının en saygın değerlendirme platformlarından TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla oluşturduğu “En İyi 100 Salata” listesini yayımladı.

Listede Türkiye’den 4 salata yer aldı.

Türk mutfağının köklü üyesi Piyaz, listede 12. sırada yer alırken sağladığı tat, özgünlük ve tarihsel bağlamıyla ön plana çıktı.

Ayrıca kısır 22., patlıcan salatası 34. ve semizotu salatası 51. sıradan listeye dahil oldu.

Listede öne çıkan Türk salatalarını, karakteristik özelliklerini ve neden tercih edildiğine birlikte bakalım.

TÜRK SALATALARI LİSTEDE NASIL KONUMLANDI

Piyaz (12.)

Piyaz, kuru fasulye, soğan, domates ve hardal aromalarını taşıyan sumaklı tarator sosuyla hazırlanır.

Tahin, limon suyu, sirke ve sarımsakla yapılan bu sos; salatayı yumuşak kremamsı bir ana yemeğe dönüştürür.

Geleneksel olarak Candır fasulyeleriyle hazırlansa da, bugün Sira türü fasulyelerle yapılmakta.

Piyaz, 2017 yılında Coğrafi İşaret tescili alarak özel statüsünü belgeledi.

Kullanıcılar tarafından özgün lezzet, yerel kimlik ve doyuruculukla tanındığı için dünya listesinde yüksek oy aldı.

Kısır (22.)

Bulgur, nar ekşisi, yeşillik ve baharatlarla hazırlanan bu soğuk salata, hafif tatlı-ekşi dengesiyle dikkat çekiyor.

Ana yemek alternatifi olabilen yapısıyla listede yeri sağlam.

Patlıcan Salatası (34.)

Közlenmiş patlıcan bazlı bu salata, tahinli veya yoğurtlu versiyonlarıyla hem sıcak hem soğuk sunumda görünüyor.

Listedeki sıralaması, patlıcanın uluslararası mutfakta da tanınır hale geldiğini gösteriyor.

Semizotu Salatası (38.)

Omega‑3 deposu semizotu, salata formunda hafif limon-sarımsak sosuyla sunuluyor.

Sağlıklı tarif tercihi olarak kullanıcılar tarafından sıkça oylanmış.

PİYAZIN FARKI NE

Tarator Sosu: Tahin, limon, sirke karışımı sos, salatayı zengin aromalı ve doyurucu hale getiriyor.

Fasulye Kalitesi: Candır veya Sira türü bohçalık fasulyeler, pişerken dağılmayan dokuyla dikkat çekiyor.

Coğrafi İşaret: Bir bölgeye özgü ürün olarak tescillenmiş olması, gazete ve platformlarda tanınırlığını artırıyor.

TÜRK MUTFAĞI DÜNYACA BİLİNİYOR

TasteAtlas’ın "Dünyanın En İyi Salataları" listesi, kültür ve lezzeti buluşturan rotalara ışık tutuyor.

Piyazi kısır, patlıcan salatası ve semizotu gibi örnekler, Türk mutfağının dünya sahnesine taşındığını gösteriyor.