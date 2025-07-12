Arap turistler Doğu Karadeniz'e hayran

Trabzon, doğal güzellikleri ve benzersiz yaylalarıyla yaz aylarında Arap turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler, bölgenin serin iklimi, gölleri ve yaylalarında doğayla iç içe bir tatil deneyimi yaşıyor.

OTELLER DOLDU

Uzungöl, Sümela Manastırı, Haldizen ve diğer yaylalar turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Trabzon Havalimanı’na düzenlenen charter seferler sayesinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. Arap turistlerin bölgeye olan ilgisi, otellerin doluluk oranlarını da artırdı.

"TÜRK HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Arap turist Talal Alhashmı, “Uzun bir yolculuğun ardından Trabzon Havalimanı’na varıyoruz. Burada geçirdiğimiz zaman çok güzeldi. Türk halkının misafirperverliği bizi çok mutlu etti. Doğanın eşsiz manzaraları büyüleyiciydi. Bu güzel deneyim için minnettarız ve tekrar gelmeyi umuyoruz” dedi.

"KESİNLİKLE TEKRAR GELMEK İSTİYORUZ"

Bir başka turist Faysal Asiri ise, “Trabzon’da yedi gün geçirdik. İnsanlar çok sıcak ve dost canlısıydı. Turistik yerlerin yanı sıra birçok farklı noktayı gezme fırsatı bulduk. Türk halkının misafirperverliği ve doğal güzellikler bizi çok etkiledi. Kesinlikle tekrar gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.