Balıklıgöl'e bayramda ziyaretçi akını

İHA

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Şanlıurfa’daki Balıklıgöl, bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

BALIKLIGÖL'DE BAYRAM İZDİHAMI

İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen şehir, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun bir misafir akınına uğradı. Farklı kentlerden gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret ederek şifalı sudan içip dua etti.