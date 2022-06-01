Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'ne turist akını

Avrupa’nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderasının muhteşem manzarası, görenleri mest ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonuna açılan Nemrut Kalderası, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Avrupa’nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, görsel şölen sunduğu doğasıyla her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlıyor.

"Hiçbir gölü bu kadar lacivertimsi görmedim"

İHA'nın haberine göre; Nemrut kalderasına ilk defa geldiğini söyleyen Zübeyde Özdemir, "Bu yıl hayatımın en uzun kış sezonunu yaşadım. Kış mevsimi de güzeldi ama yazı yaşıyor olmak çok güzel. Nemrut’a ilk defa geldim. Hiçbir gölü bu kadar lacivertimsi görmedim. Bitlis’in kendine has bir doğası var. Nemrut’u da görmek doğayı çok daha güzel hale getiriyor. Kafamdaki Bitlis profilini çok daha güzel hale getirdi. Bugün Nemrut’ta birçok fotoğraf çekme şansımız oldu. Nemrut’un görüntüsü o kadar güzel ki insanın fotoğraf çektikçe çekesi geliyor. Türkiye’de fotoğraf çekilebilecek en güzel yerlerden biridir. Bence herkesin gelip görmesi gereken yerlerdendir ve görmeyen çok şey kaçırıyor." dedi.

"Her anını fotoğraflamak istiyoruz"

Nemrut’un doğa harikası bir yer olduğunu belirten Elifnur Ay ise "Her anını fotoğraflamak istiyoruz. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Burada arkadaşlarımız ile vakit geçirdik, yürüyüş yaptık ve bol bol fotoğraf çektik. Kesinlikle çok güzel zaman geçirilebilecek bir yer diyebilirim." şeklinde konuştu.