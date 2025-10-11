Bosna Hersek'te stresten uzak bir dağ köyü: Lukomir

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Bjelasnica Dağı'nda bulunan Lukomir köyü, eşsiz doğasıyla ilgi çekiyor.

Köy, insanların yalın ve teknolojiden uzak yaşadığı hayatla öne çıkıyor.

Lukomir köyü aynı zamanda taş evleri ve mavi ile yeşilin buluştuğu bir yer olarak tanınırken, yerel halk da tarım ve hayvancılıkla geçiniyor.

Saraybosna'ya 50 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden yaklaşık 1.500 metre yükseklikte bulunan dağ köyü Lukomir, elektriğin kısmen kullanıldığı ve teknolojinin "ayak dahi basmadığı" köy olarak biliniyor.

TURİSTLER KEŞFETTİ

Son dönemde turistlerin de uğrak yerlerinden birisi olan Lukomir'de geleneksel kıyafetleriyle evlerinin önünde kendi üretimlerini satan Bosna Herseklilere rastlamak mümkün.

Lukomir dağ hayatını deneyimlemek isteyenlerin durağı olurken, masalsı havasıyla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor.

KIŞ AYLARINDA KÖY SAKİNLERİ BAŞKENTE GİDİYOR

Yaz aylarında yemyeşil doğası ve temiz havasıyla dikkati çeken Lukomir, kış aylarında ise dağ yürüyüşleri ve kayak yapmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden birisi oluyor.

Lukomir'i ziyaret edenler dar patika yollardan çevreyi keşfetme imkanı bulurken, doğal hayatı da yakından görme fırsatı elde ediyor.

KIŞ GELDİĞİNDE KÖYÜ TERK EDİYORLAR

Dağ köyünün sakinleri ise kışın gelmesiyle buradaki evlerinden ayrılıp Saraybosna'ya taşınıyor.

Kış aylarında ıssızlaşan ve sessizleşen bölgenin en güzel köylerinden Lukomir, ilkbaharla yeniden "nefes almak" için sakinlerinin dönmesini bekliyor.

STRESTEN UZAK HAYAT

Lukomir köyü sakinleri, modern yaşam imkanlarından uzak olmalarına karşın Bjelasnica ormanları içinde temiz ve sağlıklı bir ortamda, stresten uzak ve doğal beslenerek günlerini geçiriyor.