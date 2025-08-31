Cilo Dağları doğa tutkunlarını büyülüyor

3 bin metrenin üzerindeki rakımıyla etkileyici bir manzara sunan Cilo Dağları, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Karla kaplı zirveler, berrak göller ve rengârenk çiçeklerle süslü yaylalar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

SAT GÖLLERİ: DOĞA AKTİVİSTLERİ İÇİN EŞSİZ ROTA

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Sat Gölleri; doğa yürüyüşü, kampçılık, dağcılık ve fotoğrafçılık gibi aktiviteler için öne çıkıyor. Cilo-Sat Dağları’ndan süzülen kar sularıyla beslenen göller, turkuaz renkteki suları ve sakin doğasıyla ziyaretçilere huzur vadediyor.

"SAKLI CENNET"

Manzara karşısında hayranlığını dile getiren doğasever Yaprak Yeşimdoğan, "Burası adeta saklı bir cennet. Doğallığı bozulmamış, bakir bir coğrafya. İnsan burada kendini başka bir dünyadaymış gibi hissediyor" dedi.