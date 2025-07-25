Doğu Anadolu’nun tarih, doğa ve lezzet cenneti 3 şehri

Görülmesi gereken bu üç şehir hem göze hem mideye hitap ediyor...

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en bakir, en köklü ve en etkileyici coğrafyalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Binlerce yıllık tarihî mirası, doğal güzellikleri ve kendine has mutfağıyla bölge, yaz aylarında kültür ve doğa turizmi için benzersiz bir alternatif oluşturuyor. İşte 2025 yazında Doğu Anadolu’da mutlaka görülmesi gereken 3 özel şehir…

1. KARS

Kars, yalnızca soğuk havasıyla değil, derin tarihî dokusuyla da Türkiye'nin en özel şehirlerinden biridir. Özellikle Ani Harabeleri, UNESCO -Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta ve bölgenin kadim medeniyetlerine ışık tutmaktadır.

19. yüzyıl Rus mimarisiyle şekillenmiş taş binalar, Kars şehir merkezine adeta bir açık hava müzesi görünümü kazandırıyor.

ŞEHİR BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFERE SAHİP

Kars’a gidenlerin mutlaka sabahın erken saatlerinde Ani Antik Kenti’ni gezmeleri öneriliyor. Gün doğumunda bu antik şehir, büyüleyici bir atmosfere bürünüyor.

Kars Kalesi’nden şehri izlemek, geçmişle bugünü aynı karede görmek anlamına geliyor. Şehre özgü Kars Gravyeri peyniri, kaz eti, hangel ve kete gibi yöresel lezzetler ise gastronomik bir şölen sunuyor.

2. ERZURUM

Palandöken Dağı’nın eteklerinde kurulu Erzurum, tarihî yapıları ve doğasıyla dikkat çeken bir başka Doğu Anadolu şehri. Selçuklu dönemine ait ihtişamlı mimariler, şehre adım atar atmaz göze çarpıyor.

Özellikle Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Lala Mustafa Paşa Camii, tarihî mirasıyla mutlaka görülmeli.

DOĞASIYLA İDEAL BİR DESTİNASYON

Erzurum ayrıca kış turizmi ile tanınsa da yaz aylarında da serin havası ve doğasıyla ideal bir destinasyondur.

Teleferikle Palandöken zirvesine çıkarak Erzurum Ovası'nın eşsiz manzarası izlenebilir. Cağ kebabı, kadayıf dolması ve ayran aşı çorbası gibi özgün tatlar da şehrin unutulmaz yanları arasında.

3. VAN

Van, sadece Türkiye’nin en büyük gölüne ev sahipliği yapmakla kalmaz; aynı zamanda köklü tarihi, kendine özgü yaşam tarzı ve dillere destan kahvaltısıyla da ziyaretçilerini büyüler.

Van Gölü’nün turkuazdan laciverte uzanan renk geçişleri, göl çevresinde yapılacak tekne turlarında adeta tablo gibi görünür.

VAN KAHVALTISIYLA GÜNE BAŞLANMALI

Van Kalesi ise tarihî kalıntıları ve eşsiz göl manzarasıyla ziyaretçilerine geçmişin izlerini sunar. Sabah saatlerinde Van kahvaltısı eşliğinde otantik mekanlarda güne başlamak ise bu şehirde yapılacakların en keyiflisidir.

Doğu Anadolu’nun bu üç şehri; tarih, kültür ve doğa tutkunlarını büyüleyecek türden zenginlikler sunuyor. Gelişen ulaşım olanaklarıyla artık çok daha kolay ulaşılabilen bu şehirler, rotasını Anadolu’ya çevirmek isteyenler için mükemmel birer durak.

Kars’ın tarihî sessizliği, Erzurum’un kültürel mirası ve Van’ın benzersiz göl atmosferi bir araya geldiğinde, Türkiye’nin doğusunda unutulmaz bir yaz sizi bekliyor.