Haberler



Seyahat



Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar

Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar Kütahya ile Bursa’yı doğal bir sınır gibi ayıran Domaniç Dağları'ndaki ağaçlar, sonbaharın gelişiyle birlikte rengarenk bir tabloya dönüştü.