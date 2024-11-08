AA & Ensonhaber
İç Ege'nin yüzde 65'i ormanlarla kaplı doğal cenneti Domaniç, kıvrımlı yollara eşlik eden ağaçların göz alıcı sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesini bağlayan orman yolunda, yeşilden sarıya dönen yapraklarla bezenmiş ağaçlar sürücülere benzersiz manzaralar vadediyor.
SONBAHARIN RENK CÜMBÜŞÜ
Kayın, meşe ve çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu Domaniç Dağları’nda, sonbaharın renk cümbüşü, drone ile havadan görüntülenerek büyüleyici bir tabloyu gözler önüne serdi.
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