Dünya'da en çok ziyaret edilen 6 şehir

Seyahat planı yapanlar için bu şehirler, eşsiz deneyimler vadediyor...

Dünyada değişen seyahat trendlerine rağmen bazı şehirler cazibesini korumaya devam ediyor. Her yıl açıklanan uluslararası turizm verileri, kültürel ve ekonomik açıdan en çok ilgi gören şehirleri öne çıkarıyor.

Bu şehirler, tarihi dokuları, modern yaşam alanları, alışveriş olanakları, gastronomi zenginlikleri ve konaklama alternatifleriyle dikkat çekiyor.

İşte turizmin merkezine dönüşen o şehirler...

1. BANGKOK

Bangkok, Asya’nın en yoğun ziyaretçi çeken şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. 2023 verilerine göre yaklaşık 30 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan şehir, renkli gece hayatı, geleneksel tapınakları ve dünyaca ünlü sokak yemekleri ile öne çıkıyor.

Bangkok’un gelişmiş ulaşım ağı, uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ve kültürel etkinlikleri, turistlerin şehirde daha uzun süre kalmasını sağlıyor.

Aynı zamanda Tayland’ın turistik kalbi olan Bangkok, hem tatil hem de alışveriş için ideal bir rota sunuyor.

2. PARİS

Sanatın, modanın ve gastronominin başkenti Paris, yılda yaklaşık 29 milyon uluslararası ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Eyfel Kulesi’nden Louvre Müzesi’ne, Seine Nehri’ne kadar birçok ikonik yapıyı barındıran şehir, özellikle kültür turizmi açısından ilgi görüyor.

Paris, aynı zamanda Avrupa’nın en güçlü moda ve lüks tüketim merkezlerinden biri olarak turizm gelirlerini artırıyor. Romantik atmosferi, tarihi dokusu ve çok sayıda müzesiyle her yıl milyonlarca turist Paris sokaklarını keşfetmeye devam ediyor.

3. LONDRA

Londra, hem tarihi hem de çağdaş yaşamın birleştiği bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 27 milyon turisti ağırlayan şehir, Buckingham Sarayı, Tower of London, British Museum ile dikkat çekiyor.

Finans, medya, kültür ve eğitim merkezi olan Londra, yıl boyunca düzenlenen festivaller, sanat etkinlikleri ve sergilerle ziyaretçi akınına uğruyor. Çok kültürlü yapısı sayesinde her milletten insanı kendine çekmeye devam ediyor.

4. DUBAİ

Yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyle Dubai, Orta Doğu’nun en güçlü turizm merkezi olmayı sürdürüyor. Burj Khalifa gibi simgesel yapılar, turistik cazibe noktalarının başında geliyor.

Şehir, lüks alışverişin, modern mimarinin ve benzersiz deneyimlerin merkezi haline geliyor. Özellikle 2020 sonrası yapılan yatırımlar ve fuarlar, şehrin turist çekme kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Çöl turları, marina bölgeleri ve uluslararası etkinlikleriyle Dubai, turizmi çok yönlü olarak büyütüyor.

5. NEW YORK

New York, yaklaşık 24 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak Amerika’nın en çok ilgi gören şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Times Square, Central Park gibi noktalar her yıl milyonlarca turistin rotasında yer alıyor. Şehir aynı zamanda finans, medya ve sanat dünyasının kalbi olarak iş turizmini de canlı tutuyor.

Müzeleri, konser salonları, gökdelenleri ve sokak kültürüyle New York, enerjisini hiç kaybetmeyen bir destinasyon olarak dikkat çekiyor.

6. TOKYO

Tokyo, Asya’nın en dinamik ve etkileyici şehirlerinden biri olarak yaklaşık 23 milyon turisti misafir ediyor.

Geleneksel Japon kültürü ile teknolojik altyapının bir araya geldiği bu şehirde tapınaklar, kalabalık alışveriş caddeleri ve gelişmiş ulaşım sistemi bulunuyor.

Tokyo, yıl boyunca düzenlenen kültürel festivaller, sergiler ve spor etkinlikleriyle turizmini diri tutuyor. Ayrıca şehrin güvenli yapısı ve disiplinli şehir düzeni, ziyaretçilerin kendilerini rahat hissetmesini sağlıyor.