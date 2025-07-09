Dünyada girişlerin kesinlikle yasak olduğu 5 yer

Gezmek, yeni yerler keşfetmek isteyenler için çeşitli yerler bulunsa da bazı yerlere ulaşım tamamen yasak...

Gezmek için dünyada keşfedilecek birçok yer bulunsa da bazı konumları sadece uzaktan izlemekle yetinmek gerekiyor. Bazı konumlar, askeri gizlilik, doğal tehlike, biyolojik riskler ve arkeolojik gizliliklerden dolayı sivil halkın ziyaretine kapalı tutuluyor.

Bu yasaklı bölgelere bilim insanları ve devlet yetkilileri, özel izinli ekipler dışında kimse giremiyor. İşte girişi kesinlikle yasak olan, gizemiyle ilgi çeken yasak 5 bölge...

1. SURTSEY ADASI- İZLANDA

3 yıl boyunca volkanik patlamaların yaşanmasının ardından 1963 yılında Surtsey Adası ortaya çıktı. Bu ada, doğanın kendi döngüsünü gözlemlemek için hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan korunuyor.

EN GENÇ KARA PARÇALARINDAN BİRİ

Volkanik ada, sınırlı sayıdaki bilim insanına ekosistemi gözlemlemeleri için açılıyor, gelişim sürecinde doğal yaşamın bozulmaması için tüm dış etkenlerden korunuyor. Surtsey, en genç kara parçalarından biri olarak dünyada eşsiz bir örnek teşkil ediyor.

2. QUEİMADA GRANDE ADASI (YILAN ADASI)- BREZİLYA

Halk arasında ''Yılan Adası'' olarak bilinen bu ada, Brezilya açıklarında yer alıyor. Adada, dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan altın mızrakbaşlı engereği yaşıyor ve metrekare başına birden fazla yılanın düştüğü tahmin ediliyor.

1920'Lİ YILLARA KADAR YERLEŞİM ALANIYDI

1920'li yıllara kadar yerleşim alanı olan ada, yılan nüfusunun artması üzerine terk edildi. Brezilya hükümetinin tamamen kapattığı adaya sadece biyologlar ve askeri yetkililer sınırlı süreyle giriş yapabiliyor.

3. GRUİNARD ADASI- BİRLEŞİK KRALLIK

İskoçya açıklarında bulunan bu adada İkinci Dünya Savaşı'nda biyolojik silah testleri yapıldı. Ada, şarbon bakterileriyle kontamine oldu. Bölge halkının ''kirlenmiş canavar'' olarak isimlendirdiği ada, 1986 yılına kadar tehlikeli bölge olarak sınıflandırıldı. Yüzey temizliği yapılmış olsa da kamu güvenliği sebebiyle giriş önerilmiyor.

4. VATİKAN GİZLİ ARŞİVLERİ- İTALYA

Sadece özel izinli araştırmacıların belirli belgeleri görebildiği, halkın erişiminin tamamen yasak olduğu Vatikan'da bulunan bu devasa arşiv, Katolik Kilisesi'nin yüzyıllar boyunca biriktirdiği belgeleri ve mektupları barındırıyor.

ORTA ÇAĞ'DAN KALMA MEKTUPLAR BULUNUYOR

Bu arşivde Galileo'nun yargı belgelerinden, mahkeme kayıtlarına Orta Çağ'dan kalan mektuplara kadar birçok belge bulunuyor. Arşivlerin içerdiği bilgilerle ilgili söylentileri Vatikan yalanlasa da, kapalı olması dikkat çekiyor.

5. KUZEY SENTİNEL ADASI- HİNDİSTAN

Bengal Körfezi'nde yer alan bu ada, Sentinel kabilesinin evi. Dış temasları tamamen reddeden, yabancılara karşı saldırgan tavır sergileyen kabile, en az 30 bin yıldır dünyadan izole yaşıyor.

BALIKÇILAR SALDIRIYA UĞRAYARAK ÖLDÜ

Hindistan hükümeti, 2006 yılında balıkçıların saldırıya uğrayarak ölmesi sonucu adaya girişleri tamamen yasakladı. Kabileyi ve dışarıdan gelenleri olası saldırılardan korumak için yasak devam ediyor.