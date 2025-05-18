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AA & Ensonhaber

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Hemşin köyü ve çevresinde sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası oluşan sis, doğayla bütünleşen etkileyici bir manzara sundu.

KARTPOSTALLIK KARELER

Yeşilin her tonunu barındıran ormanlarla çevrili köylerin üzerine çöken yoğun sis, doğanın gizemli yüzünü gözler önüne serdi. Vadilerden tepelere doğru süzülen bu beyaz örtü, dronla havadan görüntülendi ve kartpostallık kareler ortaya çıktı.

SİS DENİZİ, TIME LAPSE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sis denizi, özellikle hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedilerek doğanın ritmini ve sabahın ilk saatlerindeki dönüşümünü çarpıcı bir şekilde yansıttı.