Ege’nin en şirin kasabasında neler yapılır: Asos rehberi

Tarihin, doğanın ve denizin kucaklaştığı Asos, huzur ve macera arayanların ilk durağı.

Nereler gezilir, ne yenir, ne zaman gidilir?

İşte, en özel rotalar, gizli kalmış köşeler ve yerel deneyimler arayanlar bu yazı sizin için!

ASOS'U BATŞAN AŞAĞI KEŞFET

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı, Ege Denizi kıyısında, adeta zamanın durduğu küçük bir cennet köşesi.

İstanbul’dan 5 saatlik sürüş ya da Çanakkale’den 1,5 saatlik araç yolculuğu ile ulaşılır.

Toplu taşımayla biraz zorlu ama araç kiralamak daha konforlu bir seçenek.

ANTİK ASOS RUHU

Assos Antik Kenti

Burayı tarih dersi gibi değil, yaşayarak deneyimliyorsunuz.

Athena Tapınağı’nın büyüleyici manzarasında Ege’nin mavisine dalarken, medeniyetlerin izlerini taşıyan taşlarla iç içe yürüyorsunuz.

Fotoğrafçıların ve tarih severlerin vazgeçilmezi.

Antik Tiyatro

Manzarası ve akustiğiyle zamanın ruhunu yakalayacağın muhteşem bir açık hava sahnesi.

Festival dönemlerinde burası ayrı bir canlı.

DOĞA VE PLAJLAR

Behramkale Köyü

Asos’un kalbi diyebiliriz.

Dar sokaklar, taş evler, yerel sanat atölyeleri ve samimi kahvehaneler burayı farklı kılıyor.

Plajlar

Kadırga Koyu: Huzurlu, sakin, berrak suyu ile tam kaçış noktası.

Küçük Liman: Şirin, sessiz ve yüzmek için ideal.

Liman Plajı: Daha sosyal, yeme içme mekanlarına yakın.

YEREL LEZZETLER

Asos Kahvesi: Efsanevi, o küçük fincanlarda geçmişe yolculuk.

Balık ve Deniz Ürünleri: Liman çevresindeki balıkçı restoranları mevsiminde taze av sunar. Ege otlarıyla yapılan mezelerle taçlandır.

Zeytinyağlılar ve Köy Kahvaltısı: Köy kahvaltıları Asos’un organik ürünleriyle tam bir şölene dönüşüyor.

Akşamları sahil restoranlarında mezelerle günü kapatabilisiniz.

NE ZAMAN GİDİLMELİ?

En ideal dönem Mayıs – Haziran başı ve Eylül sonu – Ekim.

Yazın kalabalıktan kaçmak istiyorsanız erken ya da geç sezon tercih edilmeli.

Yazın çok sıcak ve turistik, ama enerjisi de başka tabii.

ASOS'UN FAVORİLERİ

Gün doğumu ve gün batımı izlemek için Athena Tapınağı etrafındaki tepeler.

Bisiklet kiralayıp köyün doğal yollarında keşif.

Yerel pazarlar ve el işi atölyeleri gezisi.

Denizde kano veya küçük teknelerle koyları keşfetmek.

KONAKLAMA ÖNERİLERİ

Butik oteller: Tarihi taş evlerde kalmak isteyenler için ideal.

Pansiyonlar ve aile işletmeleri: Daha ekonomik ve samimi.

Airbnb seçenekleri: Yerel yaşamı deneyimlemek isteyenler için.

Kamp yapmak mümkün ama plaj çevresinde izinli alanlar sınırlı.

ULAŞIM VE PRATİK BİLGİLER

Kendi aracınız yoksa, Çanakkale’den minibüsler ve taksilerle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Köy içinde yürüyerek veya bisikletle dolaşmak en keyiflisi.

Yaz aylarındaki kalabalık nedeniyle trafik olabilir, sabah erken saatlerde hareket etmekte fayda var.

Asos tarihi dokusuyla, Ege’nin eşsiz doğasıyla, yerel kültürüyle tam bir kaçış rotası.

Anlatması bizden, keşfetmesi sizden!