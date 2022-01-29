Euro
15.0882
-0.94%
Dolar
13.5192
-0.96%
Altın
777.5830
-1.33%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
515.937
0.67%
BTXN Coin
31.60
3.60%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C
    Erciyes, Avrupa'nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde

    Erciyes, Avrupa'nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde

    Erciyes Kayak Merkezi, "2022 Dünyanın En İyi Kayak Merkezi" yarışmasında finale kaldı.
    • AA
    • 29.01.2022 - 01:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yazılı açıklamasında, merkezi İngiltere'de bulunan kayak sitelerinden "go4ski.com"un her yıl Avrupa'daki seçkin kayak merkezleri arasında düzenlediği "2022 The Best Ski Resort of the World" yarışmasına katılan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nin finale yükseldiğini belirtti.

    FİNALDE RAKİP İTALYA'DAN LİVİNGO

    Erciyes Kayak Merkezi'nin sosyal medya ağı üzerinden online düzenlenen yarışmaya Türkiye'den seçilen tek kayak merkezi olduğunu aktaran Büyükkılıç, dünya çapında kayak merkezlerini geride bırakarak, finalde İtalya'daki Livingo ile karşılaşacağını kaydetti.

    Erciyes, Avrupa nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde #1

    OYLAMA 31 OCAK'A KADAR FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜZERİNDEN

    Büyükkılıç, oylamanın 31 Ocak Pazartesi günü "https://go4ski.com"un Instagram ve Facebook hesaplarından yapılacağını, Türkiye'nin değerine sahip çıkmak isteyenlerin "https://www.instagram.com/go4ski/?utm_medium=copy_link" ve "https://www.facebook.com/go4ski/" adreslerinden oy kullanabileceğini aktardı.

    Erciyes, Avrupa nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde #2

    Erciyes, Avrupa nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde #3

    Erciyes, Avrupa nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde #4


    Görüş Bildir