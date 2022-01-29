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- Erciyes, Avrupa'nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde
Erciyes, Avrupa'nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde
- AA
- 29.01.2022 - 01:28
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yazılı açıklamasında, merkezi İngiltere'de bulunan kayak sitelerinden "go4ski.com"un her yıl Avrupa'daki seçkin kayak merkezleri arasında düzenlediği "2022 The Best Ski Resort of the World" yarışmasına katılan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nin finale yükseldiğini belirtti.
FİNALDE RAKİP İTALYA'DAN LİVİNGO
Erciyes Kayak Merkezi'nin sosyal medya ağı üzerinden online düzenlenen yarışmaya Türkiye'den seçilen tek kayak merkezi olduğunu aktaran Büyükkılıç, dünya çapında kayak merkezlerini geride bırakarak, finalde İtalya'daki Livingo ile karşılaşacağını kaydetti.
OYLAMA 31 OCAK'A KADAR FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜZERİNDEN
Büyükkılıç, oylamanın 31 Ocak Pazartesi günü "https://go4ski.com"un Instagram ve Facebook hesaplarından yapılacağını, Türkiye'nin değerine sahip çıkmak isteyenlerin "https://www.instagram.com/go4ski/?utm_medium=copy_link" ve "https://www.facebook.com/go4ski/" adreslerinden oy kullanabileceğini aktardı.