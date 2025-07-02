Giresun Adası turizme açılıyor

Orta Çağ’dan kalma surlar, manastır kalıntıları, şapel, sarnıçlar ve mezarlarla birlikte karabatak ve martı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan Giresun Adası, kapsamlı bir çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 Mayıs’ta başlatılan ve yaklaşık 32 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen “Giresun Adası Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi”, 39 dönümlük ada üzerinde yürüyüş yolları, seyir terasları, karşılama merkezi, güvenlik noktaları, gişe, kafe, tuvaletler, yönlendirme tabelaları ve aydınlatma sistemlerini kapsıyor.

Mitolojik anlatılarda "Amazon kadınlarının yaşadığı" ya da "Herkül'ün altın postu aradığı yer" olarak bilinen ada, projeyle birlikte bölgenin turizm cazibe merkezlerinden biri haline gelmeyi hedefliyor.

"KARADENİZ'DE ÜZERİNDE YAŞANABİLEN TEK ADA"

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Adası’nın Karadeniz’de üzerinde insan yaşamına uygun tek ada olduğuna dikkat çekti. Şimdiye kadar turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini belirten Serdengeçti, geçen yıl hazırlanan projenin bu yıl uygulamaya konduğunu ifade etti.

Ada şu an ziyaretçilere kapalı olsa da çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak sürdüğünü belirten Vali Serdengeçti, “Eylül ile kasım ayları arasında hizmete açılmasını bekliyoruz. Projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması zorunlu” dedi.

"ADA TURİZMİ, KONFORLA BULUŞACAK"

Vali Serdengeçti, yapılan yatırımlarla birlikte adaya ulaşımın kolaylaşacağını, hem deniz turizmi hem de adanın doğal ve tarihi zenginliklerinden birlikte faydalanılacağını söyledi. “İskelemiz hazır, karşı iskele yapım aşamasında. Adaya gelen ziyaretçiler için yürüyüş yolları, seyir alanları, kafe ve diğer ihtiyaçlara yönelik yapılar oluşturuluyor. Ziyaretçiler burada konforlu vakit geçirecek” dedi.

"YILDA 300-400 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Giresun Adası’nın bölge turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geleceğini belirten Serdengeçti, “Giresun Adası, Karadeniz turizminde görülmeye değer bir durak olacak. Yıllık 300-400 bin ziyaretçiyi ağırlayabileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

İkinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki adada, mitolojik dönemlerden bu yana insan yaşamının izlerine rastlandığını aktaran Serdengeçti, geçmiş kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin şu anda Giresun Müzesi’nde sergilendiğini hatırlattı.

Ada üzerindeki zengin tarihi ve kültürel mirasın, Giresun’un etnografik değerlerine katkı sunduğunu vurgulayan Serdengeçti, turizmde anlatıların gücüne dikkat çekerek, “Efsanelerle örülü bu ada, hikâyesiyle de dikkat çekecek” dedi.

Vali Serdengeçti, projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.