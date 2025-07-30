Huzur dolu bir doğa kaçamağı için ideal rota: Eğriova Yaylası

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler bu rotayı izliyor...

Ankara şehir merkezine yaklaşık 135 kilometre, Beypazarı ilçesine ise 50 ila 57 kilometre mesafede yer alan Eğriova Yaylası, sarıçam ve köknar ağaçlarıyla çevrili 30 hektarlık bir tabiat parkı alanında konumlanıyor.

Karaşar’a kadar olan yol asfaltken, sonrasında stabilize ve virajlı bir yol söz konusu olduğu için araçla seyahat edeceklerin dikkatli olması öneriliyor.

DOĞAL YAPI VE EKOLOJİK ZENGİNLİK

Eğriova Yaylası; sarıçam, karaçam ve köknar gibi iğne yapraklı ağaç türlerinin egemen olduğu geniş ormanlık alanlara sahiptir.

Gölet çevresi doğal yaşam açısından oldukça zengindir ve özellikle flora-fauna gözlemi açısından dikkat çeker.

Yaban hayatı açısından da canlı olan bölgede; kuş gözlemciliği, böcek ve bitki incelemeleri, doğa fotoğrafçılığı gibi aktiviteler rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.

YAYLADA YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

1. Gölet Etrafı Aktiviteleri: Eğriova göletinde olta balıkçılığı, manzara izleme ve kano gibi aktiviteler yapılabilmektedir.

2. Doğa Sporları: Yürüyüş parkurları, bisiklet rotaları, atlı doğa gezileri ve koşu etkinlikleri için uygun yapısıyla öne çıkar.

3. Kamp ve Piknik Alanları: Yaylada kır gazinosu, tuvalet ve duş olanakları, iskele, çadır ve karavan kamp alanları gibi altyapı hizmetleri bulunmaktadır.

GİTMEDEN ÖNCE ARAŞTIRMA YAPILMALI

Yaylanın geniş yapısı, kalabalıklardan uzaklaşmak isteyen ziyaretçilere sessiz ve doğayla baş başa kalabilecekleri bir atmosfer sunar.

Alanda zaman zaman altyapı eksiklikleri yaşanabildiği için gitmeden önce yol durumu ve kamp yerlerine dair bilgi almak faydalı olacaktır.

ŞEHİR HAYATINDAN UZAKLAŞMAK İÇİN İDEAL KONUM

Eğriova Yaylası, Ankara’ya yakınlığı sayesinde günübirlik ya da hafta sonu doğa kaçamakları için elverişli bir tabiat harikasıdır.

Sarıçam ve köknar ormanları arasında saklı kalan göleti, yürüyüş yolları, zengin bitki örtüsü ve kamp olanaklarıyla hem macera hem de huzur arayanların beklentilerini karşılayacak niteliktedir.

Sessizliği, temiz havası ve keşfedilmeyi bekleyen doğasıyla Eğriova, modern şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor.