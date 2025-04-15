İstanbul’un alışveriş damarlarında son durum: Cadde mağazacılığı canlılığını koruyor

AA & Ensonhaber

Cushman & Wakefield | TR International tarafından hazırlanan "İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu", kentin prestijli perakende noktaları olan Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı’nın 2024 itibarıyla da yüksek doluluk oranlarını koruduğunu ortaya koydu. Kültürel etkileşimlerin yoğunluğu ve yerel markaların güç kazanması, bu bölgelerdeki hareketliliği desteklerken, boş mağaza sayılarında da dikkat çekici bir azalma gözlendi.

Rapor, cadde mağazacılığının yeniden yapılanma süreçlerine rağmen güçlü bir talep gördüğünü ve yeni kiralamaların toplam işlemler içinde önemli bir yer tuttuğunu gösterdi. 2024 yılında, daha önce kentsel dönüşüm sürecinde olan mağazaların %24’ü ve boş durumda olanların %34’ü yeniden kiralandı.

İSTİKLAL VE NİŞANTAŞI'NDA DURAĞANLIK, BAĞDAT CADDESİ'NDE HIZLANMA

İstiklal Caddesi’nde yer alan 270 mağazadan 258’i dolu durumda bulunurken, boş mağaza sayısı önceki yıla göre bir artışla 12’ye yükseldi. Nişantaşı bölgesinde ise mağaza sayısı 374’ten 370’e gerilerken, boş mağaza sayısı 18’e çıktı. Buna karşılık Bağdat Caddesi’nde mağaza sayısı az da olsa düşerken (335’ten 329’a), doluluk oranı arttı ve boş mağaza sayısı 7’den 5’e indi.

Toplamda, yıl içinde üç büyük cadde genelinde 51 mağaza yeni kiracı buldu. Kiralamalar Bağdat Caddesi ve Nişantaşı'nda eşit şekilde 22’şer mağazayla gerçekleşirken, İstiklal Caddesi bu anlamda 7 mağazayla daha sınırlı kaldı.

ALAN TERCİHLERİ VE SEKTÖREL DAĞILIM DEĞİŞİYOR

Yeni kiralama eğilimleri sadece sayı bazında değil, mağazaların büyüklüklerinde de farklılıklar gösterdi. Nişantaşı ve İstiklal’de kiralanan mağazaların ortalama metrekareleri büyürken, Bağdat Caddesi’nde daha küçük alanlara yönelim oldu. Bu durum, bazı bölgelerde geniş ve deneyim odaklı mağaza anlayışının güçlenirken, diğerlerinde erişilebilir ve hızlı dönüşümlü perakende modellerinin ön plana çıktığını gösteriyor.

Sektörel dağılımda ise giyim-ayakkabı ve yeme-içme segmentleri öne çıktı. Yeni kiralamaların %36’sı moda perakendesine, yüzde 32’si ise yeme-içme sektörüne ait oldu. Yeme-içme sektörünün payının önceki yıla göre yüzde 23’ten yüzde 32’ye çıkması dikkat çekti.

YABANCI MARKALARIN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE: BAĞDAT CADDESİ

Yabancı markaların İstanbul’daki dağılımı incelendiğinde, en yüksek yoğunluk yüzde 21 ile Bağdat Caddesi’nde görüldü. Onu yüzde 17 ile Nişantaşı, yüzde 15 ile İstiklal takip etti. Nişantaşı, hem yerli hem uluslararası lüks markalar için bir çekim merkezi olmayı sürdürürken, bölgedeki kafe ve restoran kültürü de bu konumunu destekliyor.

Bağdat Caddesi ise lüks ve üst segment perakende markaları kadar çok katlı mağazacılık konseptiyle de öne çıkıyor. İstiklal Caddesi, sadece perakende değil, aynı zamanda kültürel mirası, müzeleri, tiyatroları ve elçilikleriyle de kentin çok yönlü yüzünü yansıtmaya devam ediyor.

İSTİKLAL VE NİŞANTAŞI YÜKSELİYOR, BAĞDAT CADDESİ DÜŞÜYOR

Raporda, yaya trafiği verileri de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İstiklal Caddesi, hafta içi ortalama 207 bin, hafta sonu ise 313 bin 500 ziyaretçiyle rekor kırdı. Bu sayı, aylık bazda 7,5 milyon, yıllıkta ise 90,1 milyona ulaştı. Artışta kültürel ve sanatsal etkinliklerin etkisi büyük oldu.

Nişantaşı bölgesinde de hafta sonu ziyaretçi sayısında %59’luk artış yaşandı; aylık ortalama ziyaretçi sayısı 3 milyonun üzerine çıktı ve yıl toplamında 36,2 milyona ulaştı.

Buna karşılık Bağdat Caddesi, kentsel dönüşüm ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle düşüş yaşadı. Hafta içi yaya sayısı yüzde 40, hafta sonu ise yüzde 35 azaldı. Cadde, yıl genelinde 31,4 milyon ziyaretçi ağırladı.

ABDİ İPEÇKİ, AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN ALIŞVERİŞ NOKTALARINDAN

Rapora göre, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarlık kira seviyesiyle sadece İstanbul’un değil, Avrupa'nın önde gelen alışveriş caddeleriyle de rekabet ediyor. Bu rakamla, Amsterdam, Prag ve Helsinki gibi şehirlerin popüler alışveriş noktalarını geride bırakıyor.

İstiklal Caddesi’nde metrekare başına kira ortalaması 220 dolar, Bağdat Caddesi’nde ise 150 dolar olarak ölçüldü. Özellikle Bağdat Caddesi’nin yenilenen fiziki altyapısı ve modernize edilen yapısıyla önümüzdeki dönemde yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

YÜKSEK TALEP, AZALAN ARZ

İstanbul’un prestijli caddelerinde mağaza arzı sınırlı kalmaya devam ederken, talepteki canlılık kiraların artmasına neden oluyor. Kentsel dönüşüm projelerinin sağladığı yeni alanların, önümüzdeki yıllarda cadde mağazacılığına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Üç önemli alışveriş bölgesi, yalnızca perakende değil; sosyokültürel dönüşümün de nabzını tutmaya devam ediyor.