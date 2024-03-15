Kayak sezonunda rekor kırdı! Erciyes Kayak Merkezi 2,5 buçuk ayda 2 milyon turist ağırladı Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi, bu kış sezonunda beklentinin zerinde talep gördü. Sezon boyunca dolup taşan tesise yerli ve yabancı turistlerin ilgisi büyük.

İHA

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları turist akınına uğramaya devam ediyor.

Erciyes’e gelen yerli ve yabancı turistler pistlerde kayağın tadını çıkarırken, düzenlenen etkinliklerle de gün boyu eğlenme fırsatı buluyor.

Erciyes Kayak Merkezi, sezon açılışından bu yana geçen 2,5 ayda yaklaşık 2 milyon turiste ev sahipliği yaptı.

"Turnike sayımız bu sene 55 binin altına hiç düşmedi"

Kurumun yetkilisi Hamdi Elcüman, 22 Aralık’ta Erciyes’te sezonun açıldığını, açarken bekledikleri gibi sezonu rekorlarla tamamladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

Şu an 2 milyonu geçmek üzereyiz ziyaretçi sayısı açısından. Gururla söyleyebilirim geçmiş yıllarda 40-45 bin civarında olan hafta sonu turnike sayımız bu sene 55 binin altına neredeyse hiç düşmedi. Özellikle kayak turistinin yoğun bir şekilde ilgi göstermesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Erciyes’in geleceği için de çok güzel sinyaller veriyor.

"110 kilometrelik pistin yüzde 90’ı açık"

Erciyes’te bulunan 110 kilometrelik pistin yüzde 90’ının açık olduğunu sözlerine ekleyen Elcüman, şu ifadeleri kullandı:

Tabii bu buradaki altyapıyla veya burayı çok iyi işletmekle olmuyor. Özellikle hafta sonları sürekli faaliyet içerisindeyiz. Erciyes cıvıl cıvıl, bütün pistlerimiz açık. 110 kilometre olan pistimizin yüzde 90’ı açık durumda. Bütün bağlantı pistlerimiz açık. Misafirlerimize hizmet veriyoruz. İnsanlar gördüğünüz gibi oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)