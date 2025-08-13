Milli dağcılarımız Hakkari'deki Cafer Kulesi'ne tırmandı

Dünyada sadece 49 sporcunun tamamladığı “14x8000” projesinin ilk Türk temsilcisi olan Tunç Fındık ile milli dağcı Zorbey Aktuyun, yeni tırmanış rotaları belirlemek amacıyla geldikleri Hakkari’de Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu eşliğinde Cennet Cehennem Vadisi’ne çıktı.

Yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşün ardından “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilen alandaki, yörede “Cafer Kulesi” olarak bilinen kayalığa ulaşan ikili, hazırlıklarını tamamladıktan sonra açtıkları rotadan 4 saatlik zorlu bir tırmanışla zirveye vardı.

"ALPLER'DE OLAN HER ŞEY, BURADA DA VAR

Tunç Fındık, 1966’da İngiliz dağcı Doug Scott ve ekibinin ilk çıkışını yaptığı bilinen rotayı bulamadıklarını, bu nedenle kendi hatlarını açtıklarını belirterek, “Kaya çürük ve emniyet imkânı sınırlıydı, bu da tırmanışı zorlaştırdı. Ancak burası tam bir dağ coğrafyası. Alpler’de ne varsa burada da var. Doğa sporlarının her türü yapılabilir.” dedi.

Fındık, Aktuyun’un Türkiye’nin en iyi kaya tırmanışçılarından biri olduğunu vurgulayarak, “Uzun süredir merak ettiğimiz bu rotayı geçmeyi başardık. Bu bölgede doğa sporlarının kazalarla değil başarılarla anılması önemli.” ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK HAYALİMDİ"

Zorbey Aktuyun ise Cafer Kulesi’ne tırmanmanın yıllardır hayalini kurduğunu söyleyerek, “Kaya 150-200 metre yüksekliğinde ve beklediğimizden zorlu çıktı. Tırmanış sırasında gök gürültüsü ve akbabalar eşlik etti. Çıkışı güvenle tamamladık. Artık bu bölgeler faaliyete açıldıkça daha fazla dağcı gelmek isteyecek.” dedi.

"MÜKEMMEL BİR EKİP"

Hacı Tansu da kentin eşsiz dağ potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalıştıklarını belirterek, “İki yıldır üzerinde çalıştığımız bu faaliyeti başarıyla tamamladık. Tunç ve Zorbey mükemmel bir tırmanış gerçekleştirdi. Kentimizin kaya duvarlarını profesyonellerle dünyaya tanıtmak istiyoruz.” diye konuştu.