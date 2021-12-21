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    Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü

    Kütahya'daki Murat Dağı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe kavuştu.
    • AA
    • 21.12.2021 - 00:50
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    Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü

    Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

    Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan da görüntülendi.

    BİR YANDA KAYAK PİSTİ, DİĞER YANDA KAPLICA

    İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki termal kaynaklarıyla ilgi görüyor.

    Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü #1

    Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü #2

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    Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü #5

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    Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü #7

    Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü #8

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