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- Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü
Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü
Kütahya'daki Murat Dağı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe kavuştu.
- AA
- 21.12.2021 - 00:50
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.
Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan da görüntülendi.
BİR YANDA KAYAK PİSTİ, DİĞER YANDA KAPLICA
İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki termal kaynaklarıyla ilgi görüyor.