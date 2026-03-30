Narman Peribacaları’nda atlı safari deneyimi: Kızıl vadiler doğaseverleri ağırlıyor

Erzurum’un Narman ilçesinde yer alan Narman Peribacaları, farklı renk tonlarına sahip kayalık yapıları ve etkileyici vadileriyle son yıllarda doğa turizminin dikkat çeken destinasyonlarından biri haline geldi. Yaklaşık 300 milyon yıl önce oluştuğu değerlendirilen ve halk arasında “Kırmızı Periler Diyarı” olarak anılan bölge, kendine özgü görünümüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Toplam 12 kanyondan oluşan alan, manzarasıyla ABD’deki Büyük Kanyon’a benzetiliyor. Devlet desteğiyle turizme kazandırılan ve yaklaşık 62 kilometre uzunluğundaki vadi boyunca uzanan peribacaları, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

ZİYARETÇİLER BÖLGEYİ AT SIRTINDA KEŞFEDİYOR

Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, rehberler eşliğinde düzenlenen atlı safari turlarına katılarak peribacalarının büyüleyici atmosferini yakından deneyimleyebiliyor. At sırtında yapılan turlarda ziyaretçiler, kızıl kayalıkların arasında ilerleyerek hem bölgenin jeolojik yapısını gözlemliyor hem de manzara eşliğinde fotoğraf çekme fırsatı buluyor.

Doğal dokusunu büyük ölçüde koruyan Narman Peribacaları, sunduğu bu farklı deneyimle doğa ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

"HAFTA SONLARI YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Bölgede atlı safari turları düzenleyen Furkan Topuz, ziyaretçilere at binme konusunda da yardımcı olduklarını söyledi. Hafta sonları bölgenin oldukça yoğun olduğunu belirten Topuz, özellikle ata binmeyi bilmeyenler ve çocuklar için rehberlik yaptıklarını ifade etti.

Bölgenin sanılandan çok daha geniş bir alana sahip olduğunu dile getiren Topuz, “Burası yaklaşık 50 hektarlık bir alan. İnsanlar genellikle küçük bir kısmını görüyor ama aslında çok daha büyük bir coğrafya. Yaz aylarında kamp yapmak için de oldukça uygun bir yer.” dedi.

KARAVAN TURİZMİ DE GELİŞİYOR

Narman Peribacaları’na olan ilginin her yıl arttığını anlatan Topuz, özellikle yaz aylarında yurt dışından gelen karavanlı turistlerin bölgede uzun süre konakladığını söyledi.

Japonya, ABD ve Kanada gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin yaklaşık 10 gün bölgede kaldığını belirten Topuz, “Ben de zaman zaman atımla dağlara çıkıp doğanın tadını çıkarıyorum. Atla gezmek insana farklı bir huzur veriyor. Hayatında hiç ata binmemiş insanları burada ata bindiriyoruz. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer.” diye konuştu.

"ATA BİNMEK UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Bölgede tur düzenleyen Muhammet Akpınar da atlı safari turlarının hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü belirterek, peribacalarının eşsiz manzarası eşliğinde gezmenin büyük keyif verdiğini söyledi.

Ziyaretçilerden Ayşe Kurt ise ilk kez ata binme deneyimi yaşadığını ifade ederek, “Peribacalarını uzun zamandır merak ediyordum. Ata binerek gezmek çok farklı ve güzel bir deneyim oldu. Hem doğası çok etkileyici hem de burada vakit geçirmek gerçekten keyifli.” dedi.