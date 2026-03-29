Muş’ta şelaleler coşkusunu artırdı, doğaseverler ve fotoğrafçılar buluştu

Muş’ta kış mevsiminin ardından artan sıcaklıklar ve son günlerdeki yağışlar, kentteki şelalelerin debisini artırdı. Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün erimesiyle akarsular daha hızlı ve gür akmaya başladı.

DOĞASEVERLER VE FOTOĞRAFÇILAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Dağlık alanlarda özellikle şelaleler, fotoğraf meraklılarının ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Kurtik Dağı eteklerinde bölgenin doğal güzelliklerini görüntülemek isteyen Kenan Demir, basın mensuplarına ilkbaharın gelişiyle doğanın canlandığını söyledi.

Muhammed Eren Yöndem ise, “Yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Karların erimesiyle şelaleler daha gür akıyor. Muş çok güzel bir yer” diyerek bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade etti.

ŞELALELERİN COŞKUSU SÜRDÜKÇE İLGİ ARTACAK

Meteoroloji uzmanları, bölgede sıcaklıkların artmaya devam etmesiyle şelalelerin debisinin önümüzdeki günlerde de yüksek kalacağını belirtiyor. Doğaseverler, bu dönemde Muş’un coşkulu şelalelerini fotoğraflamak ve doğa yürüyüşleri yapmak için bölgeye akın ediyor.