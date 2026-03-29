İsviçre’den pedal çevirip Türkiye’ye geldiler: Türk misafirperverliğine hayran kaldılar

27 yaşındaki Rango Rüegg ile 24 yaşındaki Smilla Weiss, farklı ülkeleri görmek ve yeni kültürler tanımak amacıyla tandem bisikletle uzun bir yolculuğa çıktı.

22 Aralık’ta İsviçre’den pedal çevirmeye başlayan çiftin ilk durağı İtalya oldu. Ardından Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’ı geçen ikili, son olarak Türkiye’ye ulaştı.

"TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE"

Aydın’a ulaşan Rüegg, yolculukları boyunca birçok zorluk yaşadıklarını ancak Türkiye’ye girdikleri andan itibaren insanların sıcak yaklaşımıyla karşılaştıklarını söyledi:

Her yerde iyi insanlar var ama Türkiye gerçekten harika bir ülke. Geleceği bilemem ama tekrar Türkiye’ye gelmemek için hiçbir neden yok. Burası çok büyük ve biz sadece küçük bir kısmını görebildik.

ZORLU YOLCULUK HIRVATİSTAN'DA

Bisiklet yolculuğunun bazı etaplarının oldukça zor geçtiğini belirten Rüegg, özellikle Hırvatistan’da sık sık teknik sorun yaşadıklarını anlattı. Buna rağmen farklı kültürlerle tanışmanın tüm zorluklara değdiğini vurguladı.

"TÜRKLER ÇOK CÖMERT"

Smilla Weiss ise Türkiye’de gördükleri yardımseverliğin kendilerini en çok etkileyen şey olduğunu söyledi.

Yolculuk sırasında lastikleri patladığında veya ekipmana ihtiyaç duyduklarında birçok kişinin kendilerine yardım ettiğini dile getiren Weiss, “Türkler çok cömert. Bazen biri gelip kendi aletleriyle bisikletimizi tamir etmemize yardım etti. Bize kahve, su ve farklı hediyeler veren insanlar oldu. Çok yardımsever ve gerçekten çok tatlı insanlar.” dedi.

TÜRKİYE'YE YENİDEN GELMEK İSTİYORLAR

Türkiye’nin doğal güzelliklerinden de etkilendiklerini ifade eden Weiss, gördükleri manzaraların ve insanların sıcaklığının bu yolculuğu unutulmaz kıldığını belirtti.

Genç gezginler, fırsat bulduklarında Türkiye’ye yeniden gelerek ülkenin daha fazla bölgesini keşfetmek istediklerini sözlerine ekledi.