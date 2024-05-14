Rus dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı "Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan 9 Rus dağcı, mayıs ortasında tipiye tutuldu. Rehber Cuma Saltik, tipi karşısında çaresizlik yaşayan dağcıları, zirveye tırmanamadan aşağı indirmek zorunda kaldığını belirtti.

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DHA

13 Mayıs'ta, Doğubayazıt rotasını kullanarak Ağrı Dağı'na tırmanmayı planlayan 5'i kadın 9 Rus dağcı, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden tırmanışa başladı.

İlk geceyi 3 bin 300 metredeki ana kampta geçirdikten sonra, 14 Mayıs'ta kamplarını 4 bin 200 metre yüksekliğe taşıdılar.

5 bin metrede tipiye yakalandılar

Gece yarısını geçtikten sonra, saat 02.30'da buzullara doğru tırmanışa başlayan ekip, sabah 07.30'da deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye giden yolda yoğun tipiye yakalandı.

Zirveyi göremeden indiler

Görüş mesafesinin zaman zaman 2 metreye kadar düştüğü tırmanışta, rehberleri Cuma Saltik, ekibi zirve yapmadan aşağı indirmek zorunda kaldığını söyledi.

"Eksi 17 dereceyi bulan kabus gibi soğuk"

Rus dağcılar ve rehberler, hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde yaşadıklarının 'kabus' olduğunu değerlendirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)