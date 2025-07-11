Sadece Adana'da gerçek tadına varılabilecek 3 lezzet

Her ilimizin kendine özgü nefis çeşitli yemekleri bulunuyor, bu illerimizden biri olan Adana da eğer gideceğiniz rotalar arasındaysa bu üç lezzeti tatmadan dönmeyin...

Akdeniz'in en güzel kentlerinden biri olan, binlerce yıllık geçmişe ev sahipliği yapan Adana'nın mutfak kültürü, Arap, Anadolu- Türk ve Akdeniz etkilerini harmanlayarak kendine özgü bir karakter elde etmiştir.

Adana mutfağında etin yeri göz ardı edilemeyecek derecede önemlidir. Et bir yemek malzemesi olmaktan çok zanaat olarak işlenir. İşte Adana'ya yolunuz düşerse kesinlikle yemeniz gereken üç lezzet...

1. ADANA KEBAP

Türkiye'nin en bilinen yemeklerinden biri olan Adana kebap, birçok şehirde yapılıyor olsa da gerçek lezzeti yalnızca Adanalı ustaların elinden tadıldığında anlaşılır. Bu kebapta kesinlikle dana eti kullanılmaz, sadece erkek kuzu etinden ve kuyruk yağı karışımından zırhla ince ince çekilerek elde edilen kıyma kullanılır.

SADECE ERKEK KUZU ETİNDEN YAPILIYOR

Kebap harcı dikkatlice şişe yerleştirilerek kömür ateşinde pişirilir; közlenmiş domates, yeşil biber, sumaklı soğan salatası, maydanoz ve lavaş ekmeği ile birlikte servis edilir. Ustalığın, sabrın ve tecrübenin bir ürünü olan Adana kebap, yalnızca doyurmaz aynı zamanda mutfak kültürünü de en net şekilde yansıtır.

Kebabın yanında ikram edilen ayran, şalgam, mezeler ve salatalar da bu gastronomik deneyimi tamamlar.

2. ŞIRDAN DOLMASI

Sokak kültürü ve gece lezzetleriyle bilinen Adana'da şırdan dolması çok özel bir yere sahiptir. Geviş getiren hayvanların midelerinin son kısmından elde edilen şırdan, tüketilmeden önce detaylı bir şekilde temizlenir. Temizlenen şırdanın içi isot, pirinç, karabiber, biber salçası, soğan, domates salçası gibi çeşitli malzemelerden oluşan harçla doldurulur ve dikilerek tencerede uzun süre pişirilir.

EN ÇOK TÜKETİLEN YEMEKLERDEN BİRİ

Hazırlanışındaki zahmet ve sabıra rağmen en çok yapılan ve tüketilen yemeklerden birİ olan şırdan, genelde şalgam suyu ile beraber tüketilir. Bu lezzeti tatmak için Adana'da özel şırdancılar bulunur ve yaz akşamlarında birçok yerde bu yüzden uzun kuyruklara rastlamak mümkündür.

3. BİCİ BİCİ

Hafifliği ve ferahlatıcı etkisiyle ilgi gören bici bici, Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının vazgeçilmez geleneksel tatlılarından biridir. Bu pratik ve geleneksel tatlının temelinde nişasta ile hazırlanan bir muhallebi vardır.

YALNIZCA ADANA'YA ÖZGÜ

Muhallebi dondurulduktan sonra küp şeklinde kesilerek hem aroma vermesi hem de renk vermesi için üzerine gül sulu kırmızı bir şerbet dökülür ardından bolca pudra şekeri eklenir ve buzla servis edilir. Şehirde hissedilen yüksek sıcaklıklara karşı halkın geliştirdiği bu pratik tatlı yalnızca Adana'ya özgüdür ve genelde seyyar satıcılar aracılığı ile sokak sokak satılır.