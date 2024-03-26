Dünyada hızlı bir yaşam devam ederken sakin şehirler tek tek belirlenerek koruma altına alınıyor.
Turizm sakin şehirlere doğru kaymaya başladı.
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.
Sakin Şehirler Ağı'na katılmak için Daday Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce başvuruda bulunuldu.
Hava kalitesi, kanalizasyon, temiz su hattı, okuma yazma oranı, imar hareketliliği gibi 72 farklı alanda incelemeye alınan ilçe, 72 kriteri de tamamen gerçekleştirdi.
Cittaslow'a katılım belgesi aldı
Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.
Daday, böylece Cittaslow Türkiye'nin 25. üyesi oldu.
Daday'da yapılacaklar
Turistler, Kastamonu'nun Daday ilçesine geldiklerinde öncelikle coğrafi işaretli etli ekmeği yiyor, at çiftliklerinde ata biniyor, doğa yürüyüşü yapıp, göletleri geziyor.
Sakin Şehir bölgesini hareketlendirecek
Dadaylı yetkililer, Sakin Şehir'in sadece Daday'a değil, Kastamonu merkez ve Pınarbaşı, Azdavay ve Çatalzeytin başta olmak üzere ilçeye katkısı olacağını belirtiyor.
"Burada asayiş olayı olmaz"
İlçe sakinlerinden İnsan Oğuzbalaban, çok sevindiklerini belirterek şunları kaydetti:
Yeşili ve insanın sıcak kanlılığı ile burası meşhurdur. Asayiş olayı olmaz. Bizim burada en güzel olayımız insanlar birbirine değer verir. Gelen misafirleri içimizden görerek yardımcı olmaya çalışırız. Ekonomik olarak fahiş fiyatlarımız yoktur. At çiftliklerimiz, göletlerimiz vardır. İnsanların gelince rahatlıkla, huzurla konaklayabileceği yerlerimiz var. Konaklarımız var, yöresel yemeklerimiz var.
"Daday'ımız gerçekten sakin, huzurlu bir ilçe"
Taksici esnafı Ramazan Abdurrezak ise "Daday'ımız gerçekten sakin, huzurlu, olay olmayan bir ilçemiz. Herkesi ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.
Türkiye'deki sakin şehirler
Ahlat, Bitlis
Akyaka, Muğla
Arapgir, Malatya
Daday, Kastamonu
Eğirdir, Isparta
Finike, Antalya
Foça, İzmir
Gerze, Sinop
Gökçeada, Çanakkale
Göynük, Bolu
Güdül, Ankara
Halfeti, Şanlıurfa
İznik, Bursa
Kemaliye, Erzincan
Köyceğiz, Muğla
Mudurnu, Bolu
Perşembe, Ordu
Safranbolu, Karabük
Seferihisar, İzmir
Şavşat, Artvin
Şarköy, Tekirdağ
Uzundere, Erzurum
Vize, Kırklareli
Yalvaç, Isparta
Yenipazar, AydınHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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