Sakin şehirlere Kastamonu'nun Daday ilçesi de katıldı! Sayı 25'e çıktı Daday, oksijen oranının oldukça fazla olması ve yaşanılabilir bir ilçe olarak kabul edilmesi sonucunda sakin şehirler kervanına dahil oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Dünyada hızlı bir yaşam devam ederken sakin şehirler tek tek belirlenerek koruma altına alınıyor.

Turizm sakin şehirlere doğru kaymaya başladı.

Kastamonu'nun Daday ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.

Sakin Şehirler Ağı'na katılmak için Daday Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce başvuruda bulunuldu.

Hava kalitesi, kanalizasyon, temiz su hattı, okuma yazma oranı, imar hareketliliği gibi 72 farklı alanda incelemeye alınan ilçe, 72 kriteri de tamamen gerçekleştirdi.

Cittaslow'a katılım belgesi aldı

Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.

Daday, böylece Cittaslow Türkiye'nin 25. üyesi oldu.

Daday'da yapılacaklar

Turistler, Kastamonu'nun Daday ilçesine geldiklerinde öncelikle coğrafi işaretli etli ekmeği yiyor, at çiftliklerinde ata biniyor, doğa yürüyüşü yapıp, göletleri geziyor.

Sakin Şehir bölgesini hareketlendirecek

Dadaylı yetkililer, Sakin Şehir'in sadece Daday'a değil, Kastamonu merkez ve Pınarbaşı, Azdavay ve Çatalzeytin başta olmak üzere ilçeye katkısı olacağını belirtiyor.

"Burada asayiş olayı olmaz"

İlçe sakinlerinden İnsan Oğuzbalaban, çok sevindiklerini belirterek şunları kaydetti:

Yeşili ve insanın sıcak kanlılığı ile burası meşhurdur. Asayiş olayı olmaz. Bizim burada en güzel olayımız insanlar birbirine değer verir. Gelen misafirleri içimizden görerek yardımcı olmaya çalışırız. Ekonomik olarak fahiş fiyatlarımız yoktur. At çiftliklerimiz, göletlerimiz vardır. İnsanların gelince rahatlıkla, huzurla konaklayabileceği yerlerimiz var. Konaklarımız var, yöresel yemeklerimiz var.

"Daday'ımız gerçekten sakin, huzurlu bir ilçe"

Taksici esnafı Ramazan Abdurrezak ise "Daday'ımız gerçekten sakin, huzurlu, olay olmayan bir ilçemiz. Herkesi ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki sakin şehirler

Ahlat, Bitlis

Akyaka, Muğla

Arapgir, Malatya

Daday, Kastamonu

Eğirdir, Isparta

Finike, Antalya

Foça, İzmir

Gerze, Sinop

Gökçeada, Çanakkale

Göynük, Bolu

Güdül, Ankara

Halfeti, Şanlıurfa

İznik, Bursa

Kemaliye, Erzincan

Köyceğiz, Muğla

Mudurnu, Bolu

Perşembe, Ordu

Safranbolu, Karabük

Seferihisar, İzmir

Şavşat, Artvin

Şarköy, Tekirdağ

Uzundere, Erzurum

Vize, Kırklareli

Yalvaç, Isparta

Yenipazar, Aydın

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)