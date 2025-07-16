Yeşile yakın, gürültüye uzak: İstanbul piknik rehberi

Piknik örtünü, termosunu ve sevdiklerini al; bu sefer rotamız çimlerin üstü, kuşların sesi, gökyüzünün sınırsızlığı.

İşte İstanbul’da doğayla iç içe, piknik yapılabilecek en özel yerler ve hepsi için ayrı ayrı özenle hazırlanmış bir doğa rehberi.

BENTLER TABİAT PARKI

Sarıyer tarafında, Belgrad Ormanı’nın en sakin köşelerinden biri.

Girişte doğa sizi hemen içine alıyor.

Kuş sesleri, göl kenarında hafifçe esen rüzgar ve devasa ağaçlar...

Piknik alanları düzenli, masalar bol, gölge çok.

Yürüyüş parkurları tertemiz, istersen yemek sonrası doğa yürüyüşüne çıkabilirsin.

Yasemin ve meşe ağaçları arasında huzur bulmak garanti.

TAŞDELEN MESİRE ALANI

Çekmeköy'de, İstanbulluların bile çoğunun bilmediği, tam anlamıyla "saklı bir cennet".

Ormanla iç içe, sessiz, doğal ve neredeyse dokunulmamış bir alan.

Hazırlıklı git, masa yok, doğallık var.

Örtünü ser, özgürce yayıl.

Gün batımında ağaçların gölgeleri kartpostal gibi.

Etrafta birkaç patika var, yürüyüş ya da minik keşifler için birebir

AYDOS ORMANI

Kartal, Pendik, Sultanbeyli üçgeninde dev bir doğa alanı.

Genişliğiyle şaşırtır, sakinliğiyle rahatlatır.

Aydos Göleti çevresi, özellikle piknik için biçilmiş kaftan.

Gölet kenarında masa ve banklar var.

Ama en güzeli çimenlere örtü serip sırtını ağaca yaslamak.

Bisiklet parkuru var, isteyenlere duyurulur.

Sabah erken saatlerde gidersen, orman adeta senin olur.

POLONEZKÖY TABİAT PARKI

Beykoz sınırları içinde, hem köy havası hem orman serinliği.

Piknik alanları, yürüyüş yolları, at çiftlikleri ve kır lokantalarıyla tam bir doğa kasabası.

Burada mangal yasak, sakin vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Çocuklar için küçük oyun alanları mevcut.

FETHİPAŞA KORUSU

Üsküdar’da, Boğaz manzaralı çay bahçeleriyle meşhur ama aslında çimlerine serilip kendi pikniğini yapabileceğin harika bir alan.

Giriş ücretsiz, ulaşım kolay.

Boğaz’a nazır piknik bir başka olur, yanında çay varsa tadından yenmez.

Yürüyüş yolları düzenli, banklar temiz ve bol.

NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ

Ataşehir’in göbeğinde böyle bir alan olduğunu duymayan çok.

Adeta gizli bir lokasyon.

Düzenli yollar, göletler, çiçek tarlaları ve sessiz alanlar…

Mangal kesinlikle yasak, ama piknik serbest.

TAVSİYE OLARAK

Erken git, gölge kap. En iyi yerler sabahçıların.

Yanına çöp poşeti al.

Bıraktığın gibi bul, hatta daha iyi.

Kamp sandalyeni ve termosunu unutma.

Rahatlık pikniğin yarısıdır.

Müzik açma, kuşları dinle.

Bu sessizlik kolay bulunmuyor.

İstanbul’da doğaya ulaşmak zor değil, sadece biraz yavaşlaman gerekiyor.

Asfaltı arkanı dön, kuş seslerine kulak ver.

Piknik sadece karın doyurmak değil, ruhu da doyurmaksa, bu rotalar sana çok iyi gelecek.