İHA

Sivas kent merkezine 58 kilometre uzakta olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, kayak severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son günlerde yetersiz yağış nedeniyle beklenilen karın yağmaması kayak severleri bir hayli üzmüştü.

Bahar arifesinde kar yağdı, Kayak severler pistleri doldurdu

Bahara günler kala dün gece saatlerinde, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne beklenen kar yağdı.

Yoğun kar yağışının ardından kayak merkezi adeta yeniden beyaz gelinliğini giydi.

Hal böyle olunca kendilerini piste atan kayak severler kayak yapmanın keyfini sürdü.

"Hafta sonu gelecek arkadaşlar hiç tereddüt etmeden muhakkak gelsinler"

Kayak sever Ömer Kaya, hafta sonu herkesi kayak yapmaya beklediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:



Yıldız Dağı'na Sivas’tan geliyorum. Dün akşam yağan kar yağışını gördükten sonra sabah uyanır uyanmaz soluğu Yıldız Dağı'nda aldım. Şu an çok güzel bir hava var. Resmen bulutların üzerinde kayıyoruz. Sezonun en iyi karı var. Hafta sonu gelecek arkadaşlar hiç tereddüt etmeden muhakkak gelsinler.