'Sufi Yolu' gezginleri Bilecik'te tarihle buluştu

AA & Ensonhaber

2018 yılında Hollanda'da Sedat Çakır ve eşi Iris Bezuijen tarafından kurulan Sufi Yolu Vakfı, Osmanlı döneminde hacı adaylarının Mekke'ye ulaşmak için kullandıkları Sufi Yolu'nu yeniden canlandırmak amacıyla bir yürüyüş etkinliği düzenledi. Türk, Hollandalı, Belçikalı, Avusturyalı ve Yeni Zelandalı katılımcılardan oluşan 10 kişilik grup, Eyüp Sultan Türbesi'nden başlayarak bu kutsal yolu takip ediyor.

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nde mola veren grup, burada Şeyh Edebali Külliyesi Alan Sorumlusu Engin Beyce'den tarihi ve kültürel bilgiler aldı. Ardından grup, Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti ve rotalarına Eskişehir ile Afyonkarahisar üzerinden devam ederek 12 Haziran'da Konya'daki Mevlana Türbesi'nde yürüyüşlerini sonlandıracak.

"YOLU YÜRÜYEN GAYRİMÜSLİMLERİN İSLAM'A BAKIŞI DEĞİŞİYOR"

Vakfın Genel Sekreteri Sedat Çakır, Sufi Yolu Vakfı'nın İstanbul'dan Konya'ya uzanan bir yürüyüş ve bisiklet yolu hazırladığını belirterek, Eyüp Sultan'dan başlayıp Konya'ya kadar giden bu yolun katılımcılara sadece tarihi ve doğa güzellikleri sunmakla kalmadığını, aynı zamanda yerel halkın misafirperverliğinin de büyük bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Çakır, 'Bazı katılımcılar bu yolu yürüdükten sonra İslamiyet’e olan bakış açılarını daha olumlu bir şekilde gözden geçiriyorlar. Bu durum, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler için çok kıymetli.' dedi ve gelecek yılın teması olarak 'Şeyh Edebali’yi Anma Yılı'nı tanıtmayı planladıklarını açıkladı.

"MEVLANA'NIN DERİN AŞKI İLE BU YOLU TERCİH ETTİM"

Yürüyüşe katılan 62 yaşındaki Meryem Aslan, rotada karşılaştıkları farklı coğrafi ve kültürel özelliklerin, her adımda ülkenin tarihini hissettirdiğini belirterek, 'Tarihin izlerini sürerken, her durakta daha fazla şey öğreniyorsunuz. Bu yolculuk, tarihi yeniden yaşamak gibi bir şey.' dedi.

66 yaşındaki Hollandalı katılımcı Victor Hooftman ise Mevlana’nın derin aşkı ile bu yolu tercih ettiğini ve Türk misafirperverliğinden büyük bir etki aldığını dile getirdi.